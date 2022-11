Polizei mit Drohne im Einsatz: Vermisstensuche endet erfolgreich

Von: Helena Grillenberger

Bei der Vermisstensuche im Einsatz: die Polizei. © picture alliance/dpa (Symbolbild)

In Grafing war eine 86-jährige Frau als vermisst gemeldet worden. Mithilfe einer Drohne wurde sie gefunden.

Grafing – Eine Vermisstensuche in Grafing ist erfolgreich beendet worden. Am Mittwoch, 02. November 2022, gegen 20 Uhr war eine 86-jährige Frau von ihren Angehörigen bei der Polizei Ebersberg als vermisst gemeldet worden. Die 86-Jährige leidet an einer beginnenden Demenz und war bereits seit etwa 16 Uhr von zuhause abgängig, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Erste Suchmaßnahmen durch die örtlichen Einsatzkräfte verliefen erfolglos, weshalb schließlich umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet wurden.



Polizei: Vermisstensuche mit Drohne

Dazu wurde laut Polizei auch Unterstützung von Personensuchhunden der Polizeiinspektion Flughafen München und des Polizeipräsidiums München sowie eine Drohne von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Flughafen München angefordert. Außerdem waren Flächensuchhunde der Rettungshundestaffel im Einsatz.



Gegen 3 Uhr nachts wurde die 86-Jährige schließlich nach intensiven Suchmaßnahmen und mit Hilfe der Drohne in einem Waldstück Nähe Grafing gefunden. Sie war unverletzt, jedoch orientierungslos und bereits stark unterkühlt, wie die Polizei mitteilt. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. (hgr)

