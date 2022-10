Porsche geht in Flammen auf: Besitzer löscht mit Gartenschlauch

Von: Michael Acker

Ein Parsdorfer Feuerwehrmann beim Löschen am Porsche. © Feuerwehr Parsdorf-Hergolding

In Parsdorf ist ein Porsche Carrera in Flammen aufgegangen. Der Eigentümer versuchte, den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen. Die Polizei spricht von fünfstelligem Schaden.

Parsdorf - Per Notruf gingen am Donnerstagabend, 20. Oktober, mehrere Mitteilungen über einen brennenden Porsche im Bereich der Hergoldinger Straße in Parsdorf ein. Die Feuerwehr Parsdorf-Hergolding rückte mit mehreren Fahrzeugen aus. Das teilte die Poinger Polizei mit.

Mit Gartenschlauch: Porsche-Besitzer löscht selbst

Am Unglücksort löschte der 64-jährige Fahrzeugbesitzer seinen Porsche bereits mit einem Gartenschlauch, der durch die Anwohner zur Verfügung gestellt wurde. Die Feuerwehr übernahm anschließend die Löscharbeiten, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Motorraum vollständig ausbrannte.

Parallel zur Feuerwehr wurde ebenfalls eine Streife der Polizeiinspektion Poing zur Klärung des Sachverhalts zur Unfallstelle beordert. Erste Ermittlungen ergaben, dass wohl ein technischer Defekt im Bereich des Motorraums der Grund des Fahrzeugbrandes war. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ein Fremdverschulden und somit ein strafrechtlich relevantes Verhalten Dritter ausgeschlossen werden.

Polizei beziffert Sachschaden auf rund 30.000 Euro

Bei dem Porsche handelt es sich bereits um ein älteres, aber noch gut erhaltenes Fahrzeugmodell. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 30.000 Euro. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht.

Im Einsatz waren neben einer Besatzung des Rettungsdienstes und einer Streife der Polizeiinspektion Poing etwa 15 Freiwillige der Feuerwehr Parsdorf/Hergolding. Für die Löscharbeiten musste die Hergoldinger Straße für circa eine Stunde vollgesperrt werden. Zu wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aber nicht.

