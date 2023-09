Auto überschlägt sich im Ebersberger Forst: Umfangreiche Suche nach angeblichem Beifahrer

Von: Josef Ametsbichler, Peter Kees

Teilen

Das Wrack des Unfallautos, das sich überschlagen hatte. © Peter Kees

Mehrere Feuerwehren sowie Polizei und Rettungsdienst rücken am späten Sonntagabend in den Ebersberger Forst aus - zu einem schweren Unfall auf der Strecke Ebersberg-Forstinning.

Update, 4. September: Bei dem Unfall nahe der Bushaltestelle Sauschütt hat sich der 55-Jährige Insasse des Peugeots, der gegen einen Baum geprallt war, schwer verletzt. „Wie durch ein Wunder“ seien die Verletzungen des Mannes aus dem Ebersberger Raum nicht lebensgefährlich, so die Polizei am Montagmorgen.

Da aufgrund erster Aussagen des Mannes den Beamten zufolge nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine zweite Person im Unfallfahrzeug gesessen war und nicht aufgefunden werden konnte, wurden ein Polizeihubschrauber, ein Diensthund sowie Wärmebildgeräte zur Absuche der Umgebung eingesetzt.

Aussagen deuten zunächst auf weitere Person im Auto hin: Vermisstensuche

Dabei konnten laut den Beamten keine weiteren Verletzten ausfindig gemacht werden. Nach der Bergung des Fahrzeugs konnte dieses genauer in Augenschein genommen werden, wobei sich für die Retter „Anhaltspunkte dafür ergaben, dass sich zum Unfallzeitpunkt nur eine Person darin befand“, so der Nachbericht der Polizei Ebersberg.

Zudem habe es Hinweise gegeben, dass diese, der mutmaßliche Unfallfahrer, alkoholisiert gewesen sei, es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Aufgrund der Schwere des Unfalls waren die Feuerwehren Ebersberg, Forstinning und Poing mit 35 und der Rettungsdienst mit acht Einsatzkräften vor Ort.

Erstmeldung Sonntagabend, 3. September:

Forstinning/Ebersberg/Landkreis - Zu einem schweren Unfall auf der Staatsstraße zwischen Ebersberg und Schwaberwegen (Gemeinde Forstinning) mussten mehrere Feuerwehren sowie Polizei und Rettungsdienst am späten Sonntagabend, 3. September, ausrücken.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.

Unfall im Ebersberger Forst: Fahrzeug überschlägt sich und landet im Unterholz

Wie an der Unfallstelle zu erfahren war, war ein silberfarbener Pkw mit Ebersberger Kennzeichen aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen - offenbar mit hoher Geschwindigkeit. Das Fahrzeug überschlug sich und kam jenseits eines Wildschutzzauns zwischen den Bäumen zum Liegen.

Die Erstmeldung für die Feuerwehr lautete nach übereinstimmenden Angaben gegenüber der Redaktion: „eine Person eingeklemmt, eine Person vermisst“. Ein Fahrzeuginsasse wurde laut Polizei medizinisch versorgt, ob die Person befreit werden musste, war zunächst unklar. Zum Gesundheitszustand dieser mutmaßlich verletzten Person ist ebenfalls noch nichts bekannt.

Alarmierung geht von vermisster Person aus: Undurchsichtige Situation an der Einsatzstelle

Die Situation sei „undurchsichtig“ so ein Polizeisprecher, womit er sich auch auf die Vermisstenmeldung aus der Alarmierung bezog. Was es mit dieser auf sich hatte, war am Abend noch nicht klar. Die Einsatzkräfte waren gegen 22 Uhr noch mit Aufräumarbeiten und Ermittlungen beschäftigt.

Die Staatstraße 2080 durch den Forst wurde durch die anliegenden Feuerwehren gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Bei Bekanntwerden weiterer Informationen, etwa durch den Pressebericht der Polizei, wird dieser Artikel aktualisiert.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.