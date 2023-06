Windrad-Gegner sammeln Geld für Klage

Von: Stefan Weinzierl

Visualisierung der geplanten Windkraftanlagen im Höhenkirchner Forst vom Egmatinger Weiler Neuorthofen aus. Grafik: TUM LAREG © TUM

Die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Windenergie Höhenkirchner Forst wartet auf grünes Licht für den Bau von drei Windkraftanlagen. Währenddessen rüsten sich die Gegner zum Kampf.

Landkreis - So hat die Bürgerinitiative (BI) Pro Höhenkirchner Forst einen Spendenaufruf initiiert. Sie will gegen die Baugenehmigung, sofern sie erteilt wird, klagen. Und dafür braucht es Geld. So sind in den Briefkästen der Bürger in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Egmating und Oberpframmern zuletzt Wurfsendungen gelandet, in dem die Initiative um verbindliche Spendenzusagen bittet.

Bürgerinitiative: Es bleibt nur der Gang vor Gericht

Der einzig noch gangbare Weg, um die im Höhenkirchner Forst geplanten Windkraftanlagen zu verhindern, sei vor Gericht zu gehen, betonen die BI-Vertreterinnen Doris Brass aus Siegertsbrunn und Carolin Laule aus Oberpframmern. Denn den politischen Prozess halten sie für so gut wie abgeschlossen. Dieser sei mitten in die Corona-Zeit gefallen. Mit der Konsequenz, dass Bürger, die dem Projekt kritisch gegenüberstehen, praktisch keine Möglichkeiten hatten, sich zu versammeln, auszutauschen und öffentliche Info- oder Gegenveranstaltungen durchzuführen.

Zwar hätte es von den Pro-Windkraft-Initiatoren online durchgeführte Veranstaltungen gegeben, diese seien aber schwach frequentiert und einseitig gewesen. Kritische Fragen seien mehr oder weniger „weggebürstet“ worden. „Aus diesem Grunde bleibt uns nur noch der juristische Weg offen und auf den wollen wir uns mit der derzeit laufenden Spendenanfrage vorbereiten“, sagt Laule und nennt als Gründe für ihr Engagement den Natur- und Artenschutz sowie den Erhalt des Waldes als Erholungsraum für die Menschen. Diesen sehen die Bürger, die sich in der Initiative engagieren, durch den geplanten Bau der Windräder gefährdet.

Sorgen wegen des Grundwassers

Mit Verweis auf die laut Wasserwerk gesunkenen Grundwasserpegelstände in Höhenkirchen-Siegertsbrunn hebt Brass hervor, wie wichtig der Wald für die Trinkwasserversorgung ist: „80 Prozent des Trinkwassers in Deutschland wird in Wäldern gewonnen. Ein einziger Quadratmeter Waldboden speichert bis zu 200 Liter Wasser und gibt dieses Wasser nach Sättigung filtriert und aufbereitet ans Grundwasser ab.“ Jede Versiegelung durch Betonsockel oder Zufahrtswege mitten im Wasserschutzgebiet verschlimmere daher die Situation sei abzulehnen.

„Außerdem ist der Wald, immerhin ja ein Landschaftsschutzgebiet, ein Refugium für die Menschen und Lebensraum für viele Tiere. Und hier bei uns im Wald gibt es zum Beispiel viele große Greifvögel“, ergänzt BI-Mitglied Gerald Kindl aus Oberpframmern. Im Schnitt würden pro Jahr rund 20 Greifvögel, mehr als zehn Fledermäuse und jede Menge Insekten Opfer der Rotoren.

Egmatinger sagt: Nur wenig Wind

„Erschwerend kommt hinzu, dass wir eben wenig Wind haben und der Wind natürlich auch nicht regelmäßig zur Verfügung steht“, ergänzt sein Mitstreiter Toni Obermeier aus Egmating. „Ohne massive Subventionen wie Abnahmeverpflichtungen auch bei Abschaltung und vor allem die für windschwache Standorte erhöhten Mindestvergütungen würde sich das betriebswirtschaftlich niemals rechnen“, sagt er. Sein Fazit: „Die geplanten Windräder im Höhenkirchner Forst sind eine ineffektive und den Wald sowie das Landschaftsbild stark schädigende Form der Stromgewinnung, die darüber hinaus den Herausforderungen des Klimaschutzes nicht gerecht werden.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.