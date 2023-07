Drei Kinder an Bord: Mann baut Unfall mit Alkohol am Steuer

Dem Anderen die Vorfahrt genommen

Von Josef Ametsbichler

Glimpflich endete ein Unfall mit Alkohol am Steuer bei Rott am Inn für einen 41-jährigen Familienvater und seine drei Kinder.

Landkreis - Alkoholisiert am Steuer und mit seinen drei Kindern im Auto - so war ein 41-Jähriger aus dem südöstlichen Landkreis Ebersberg am Samstagabend in der Gemeinde Rott am Inn (Altlandkreis Wasserburg) unterwegs. Das berichtet die zuständige Polizeiinspektion Wasserburg.

Vorfahrt genommen: Unfallgegner wird leicht verletzt

Demnach endete die unerlaubte Fahrt mit einem Verletzten: Nahe dem Rotter Ortsteil Unterlohen nahm der 41-Jährige gegen 21.05 Uhr einem 26-Jährigen aus Rott die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dadurch wurde der Pkw-Fahrer aus Rott leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Glücklicherweise zogen sich weder der Unfallverursacher, noch seine drei im Fahrzeug befindlichen Kinder bei dem Unfall Verletzungen zu.

Anzeige und Blutentnahme

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellte die Streife bei dem Mann aus dem südöstlichen Landkreis Ebersberg deutlichen Alkoholgeruch fest, teilen die Beamten weiter mit. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert weit über 0,5 Promille. Durch die Beamten sei daher ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Der Führerschein des 41-jährigen wurde noch am Abend sichergestellt, zudem musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 18.000 Euro. Die Straße musste zur Unfallaufnahme für ca. eine Stunde halbseitig gesperrt werden.

