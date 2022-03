Russinnen und der Krieg: „Das bricht mir das Herz!“

Von: Josef Ametsbichler, Robert Langer

„Kein Krieg“: Die ukrainische (li.) und die russische Flagge nebeneinander bei einem Friedensprotest. © afp

Entsetzen und Hilfsbereitschaft: Was Russinnen aus dem Landkreis Ebersberg über den Ukraine-Krieg sagen. Ein Einblick in die Gefühlswelt von vier Frauen.

Landkreis – 275 Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft leben im Landkreis Ebersberg, nun ankommende Kriegsflüchtlinge nicht mit eingerechnet. Dazu kommen 65 Menschen aus Belarus – und 301 Menschen mit russischem Pass. Letztere sind nun in der Situation, dass ihr Heimatland Krieg führt, gegen ein Land, mit dem sich Deutschland solidarisiert, wo sie teils schon lange leben, studiert haben und arbeiten.

Niemand heißt das Vorgehen Putins für gut

Für viele Russen im Landkreis Ebersberg ein schlimmes Gefühl, gepaart mit dem Entsetzten über das Vorgehen der Regierung Putin. Die EZ hat sich bei denen umgehört, die über die Situation sprechen wollten – im Text sind alle Namen geändert, um Repressalien hierzulande oder gegenüber Angehörigen in Russland vorzubeugen. Eins vorweg: Es hat sich niemand gefunden, der den Einmarsch für gut heißen würde.

„Wir finden das alle unfassbar“, sagt etwa Irina, Anfang 40, die wie viele russische Mitbürger aus dem westlichen Landkreis kommt. Ihr ganzer Freundes- und Verwandtenkreis in Deutschland wie in Russland sei entsetzt über den Einmarsch. Schließlich seien Ukrainer und Russen „Brudervölker“. Sie habe bereits Kleidung gespendet und plädiere dafür, die Ukrainer aktiv zu unterstützen. „Das bricht mir das Herz“, sagt Irina über die angegriffenen Menschen in der Ukraine – aber auch über die verwundeten und getöteten russischen Soldaten, die unwissentlich in den Krieg geschickt worden seien.

Viele Familienverbindungen zwischen Russland und der Ukraine

Gleich mehrere russische Staatsbürger, die mit der EZ sprachen, sind aus ganz persönlichen Gründen betroffen: Viele Familienverbindungen zwischen Russland und der Ukraine, aber auch etwa nach Belarus und Georgien sind sehr eng, oft historisch in der Sowjetunion begründet. Marija, Mitte 40, hat ukrainische Wurzeln und Verwandte in Moskau. „Die hat niemand gefragt, ob sie einverstanden sind“, sagt sie. „Im Jahr 2022 ist das doch unvorstellbar! So ein Krieg hat Folgen für alle Länder.“ Ja, es gebe auch im Landkreis Ebersberg putinpatriotische Russen, die für den Einmarsch seien. „Ein kleiner Teil, den ich nicht beachte“, so Marija.

Viele wollen helfen. Etwa Tanja, Mitte 40, Spätaussiedlerin aus Russland. Sie hat übers Internet lange schon Kontakte in die Ukraine. Als dort die Lage eskalierte, nahm sie Kontakt zur ukrainischen Kirchengemeinde in München auf, die ihr half, einen Minivan mit Sachspenden bis nach Polen zu bringen – von dort nahm Tanja zwei Frauen und drei Kinder mit in eine Auffangeinrichtung in Deutschland. „Ich wünsche mir nur Frieden!“, sagt sie unter Tränen.

Bisher keine Anfeindungen erlebt

Natascha, Mitte 60, lebte rund 20 Jahre in der Ukraine, bevor sie vor 20 Jahren nach Deutschland kam. Sie versucht, ihren Neffen, Anfang 30, aus der Ukraine in den Westen zu lotsen. Er werde wegen einer Behinderung nicht zur Armee eingezogen. Natascha spricht von großer Hilfsbereitschaft ihrer Nachbarn in Deutschland.

Etwas, das auch Irina anmerkt: „Die Menschen hier verstehen unsere Situation“, sagt sie. „Noch.“ Anfeindungen habe sie hierzulande bisher wegen ihrer Nationalität und des Krieges nicht erlebt. Deutsche Freunde und Nachbarn seien eher neugierig auf ihre Perspektive.

Eine Perspektive, die nicht alle russischen Mitbürger teilen möchten. Manchen, die die EZ kontaktiert, wird die Sache offenbar zu heiß, sie ziehen nach anfänglicher Zusage zurück. Eine Person spricht von einem Konflikt, der Familien spaltet. Mit Blick auf Putins Propagandafernsehen und den bislang freien Zugang zu westlichen Medien in Russland sagt Irina: „Manche wollen die Wahrheit nicht sehen.“

