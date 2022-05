Schechen siegreich gegen Aßling - Grafing weiterhin Schlusslicht der Bezirksliga

Die Damen vom TSV Aßling mussten sich gegen den SV Schechen knapp unterlegen geben. © S. Hecken

Der SV Schechen konnte zu Hause gegen Aßling einen wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen einfahren. Grafing unterlag gegen Freimann chancenlos mit 2:0.

SV Schechen – TSV Aßling 2:1

40 Minuten der Bezirksliga-Partie spielten die Aßlinger Frauen Einbahnstraßenfußball in Schechens Hälfte. „Dann spielt unsere letzte Verteidigerin einen zu kurzen Rückpass und wir liegen 0:1 in Rückstand“, berichtete TSV-Trainer Laszlo Ziegler fassungslos. Da Stammkeeperin Veronika Brandmüller im Urlaub weilte, war Feldspielerin Miriam Rinser zwischen die Pfosten gerückt und verlebte auch in Durchgang zwei einen nahezu beschäftigungslosen Nachmittag. Ihre Vorderleute Stephanie Voglrieder und Stefanie Hofmann hatten bereits zwei Großchancen ausgelassen, als Goalgetterin Sandra Funkenhauser mit einem Schlenzer den verdienten Ausgleich markierte (63.). Zwei Minuten vor Abpfiff musste die kaum geprüfte Miriam Rinser jedoch erneut hinter sich greifen und ärgerte sich gemeinsam mit Coach Ziegler: „Wieder ein zu kurzer Rückpass!“ (bj)

Aßling: Rinser, Deliano, Henke, Riedl, Geißinger, Voglrieder, Funkenhauser, Wimmer, Resch, Limberger, Hofmann; Loidl, Klostermeier, Gründler.

ESV Freimann – TSV Grafing 2:0

Weiter Bezirksliga-Schlusslicht bleiben die Fußballfrauen des TSV, die in Freimann chancenlos waren.

Grafing: Metzner, Moleh, Hüttemann, Teuschler, Köll, Oswald, Brandl, Garnreiter, Bürgmayr, Geiling, Riedl: Hemmers, Friedl, Metschkoll (Vogel). (ola)