Schneller Radweg durch B304-Gemeinden: Bahn bremst Pläne aus

Von: Josef Ametsbichler

Der Radweg an der Bahnstrecke zwischen Deisenhofen und Sauerlach (Kreis München). Eine solche schnelle Strecke wünschen sich die Grünen entlang der Bahnstrecke von München kommend Richtung Ebersberg, durch sämtliche B304-Anliegergemeinden dazwischen. © Grüne

Von München bis Ebersberg soll entlang den Bahngleisen und der B 304 ein schneller Radweg entstehen. Nun ist das Projekt der Bahn wegen vorerst ausgebremst.

Landkreis – Bevor sich EZ-Leser entlang der B 304 reihenweise am Morgenkaffee oder sonst was verschlucken, eins gleich vorweg: Die Deutsche Bahn plant keinen Ausbau der Zugstrecke von Kirchseeon bis Trudering um weitere zwei auf dann sechs Gleise. Eine entsprechende Meldung aus dem Rathaus Grasbrunn, dass der Konzern diese Option derzeit prüfe, musste die Behörde schnell wieder kassieren. Das Dementi der DB fiel deutlich aus. Zwischen den Zeilen lässt sich herauslesen, dass wohl ein Missverständnis in einer Videokonferenz zwischen Gemeinde- und Bahnvertretern Ursache dieser Ente war.

Bahn prüft, welche Grundstücke für digitale Zuglenkung gebraucht werden

Eine Nachricht steckt trotzdem drin: Beim schnellen Radweg von München die B 304 und Gleisstrecke entlang bis nach Ebersberg liegen die Planungen derzeit auf Eis. Denn was an der Meldung aus Grasbrunn stimmt, ist dass die Bahn offenbar noch nicht genau sagen kann oder will, welche ihrer Grundstücke sie entlang der Strecke im Münchner Osten braucht, um ihr „ECTS“-System auszubauen. Mit dieser digitalen Zugsteuerung soll der Takt auf der Strecke im Rahmen des Ausbaus zum Brenner-Nordzulauf erhöht werden. Das wiederum soll zusätzliche Gleise, wie sie weiter südlich im Landkreis Ebersberg geplant sind, überflüssig machen. ECTS braucht aber Kabelschächte und Schalterhäuschen.

Routine-Prüfung: Radweg-Planer müssen auf grünes Licht der Bahn hoffen

Wo diese entstehen sollen, prüfe die Bahn gerade, erklärt der Konzern auf Anfrage. Das sei routinemäßig der Fall, bevor man Grundstücke für andere Vorhaben abgebe, so ein Sprecher. Wie lange das dauere, wisse er nicht, es sei aber keine Sache, die sich Jahre hinziehe. Nach der Entscheidung können auch die Radweg-Planungen weiterlaufen, vorausgesetzt, die Bahn tritt wie von den Planern erhofft die entsprechenden Grundstücke ab.

