Schnelles Laden neben der Autobahn

Von: Robert Langer

Teilen

Ein Elektroauto wird an einer Schnellladestation geladen. Eine solche soll auch in Parsdorf entstehen. © dpa

In Parsdorf soll eine Elektrotankstelle mit 24 „Zapfstellen“ entstehen. Das Bauausschuss des Vaterstettener Gemeinderats stimmt zu.

Parsdorf – Eine „Eletrotankstelle“ mit 24 Ladeplätzen könnte es schon bald in Parsdorf im Gewerbegebiet südlich der Autobahn geben. Der Bauausschuss des Gemeinderats stimmte dem Vorhaben in der Von-Myra-Straße-Straße zu. Ein privater Betreiber möchte auf dem Grundstück eine Schnelladeinfrastruktur inklusive Trafostation und Leistungsmodulen errichten.

Eines der zentralen Probleme im Bauamt war, dass für das Gebiet Tankstellen explizit ausgeschossen sind, wie Brigitte Littke, Leiterin des Bauamts, in der Sitzung erklärte. In Tankstellen würden aber Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge verkauft und üblicherweise bestimmte Wartungs- und Pflegearbeiten geleistet sowie Waren, die in einem Sachzusammenhang mit dem Tankstellenbetrieb stehen, oder dem Reisebedarf dienen, angeboten. Das sei für das Projekt in Parsdorf nicht der Fall.

Ladestation gilt nicht als Tankstelle

Gewerbliche Ladestationen seien wegen der regelmäßig längeren Verweildauer beim Ladevorgang auch keine Tankstellen, sondern nicht störende Gewerbebetriebe. Zudem würde nicht „in die Höhe gebaut“. Das Vorhaben würde auch keinen Präzedenzfall auslösen. Das Grundstück sei ungünstig geschnitten. Die Erschließung müsse zudem noch gesichert werden.

David Göhler, Gemeinderat der Grünen, fragt nach, ob die Ladeplätze überdacht würden. Wenn ja, könnte man doch Photovoltaikanlagen errichten und den erzeugten Strom gleich vor Ort nutzen. Einwand von Littke: Das könnte Probleme für die Genehmigung geben.

Vize-Bürgermeisterin Maria Wirnitzer (SPD) wandte ein, es sei zu wünschen, dass es solche Möglichkeiten auch in Vaterstetten oder Baldham geben würde, nicht nur alles in im Gemeindeteil Parsdorf. In der Sitzung wurde aber auch klar, dass für das Vorhaben die Nähe zur Autobahn spricht.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.