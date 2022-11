„Schockanruf“: Vaterstettener zahlt 12 000 Euro – Kriminalpolizei ermittelt

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Nicht nur Senioren laufen Gefahr, den überaus geschickt agierenden Telefonbetrügern ins Netz zu gehen. Täter erzeugen eine psychische Ausnahmesituation. © dpa

Ein 78-Jähriger aus Vaterstetten ging Betrügern ins Netz und gab ihnen 12 000 Euro, wegen eines vermeintlichen Unfalls seiner Tochter.

Vaterstetten – Mit einem sogenannten „Schockanruf“ haben Betrüger von einem Vaterstettener 12 000 Euro erbeutet. Die Kriminalpolizei Erding hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Das teilte die Polizei am Mittwoch, 30. November, mit.

Demnach wurde der 78-jährige Mann aus Vaterstetten (Kreis Ebersberg) am Dienstag, 29. November, gegen 10 Uhr von einer angeblichen Polizeikommissarin angerufen. Diese teilte ihm mit, dass seine Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei, den sie verursacht hätte. Um einer Haftstrafe zu entgehen, wäre nun eine hohe Kaution fällig.

Treffen in München: Rentner übergibt 12 000 Euro an Unbekannten

Der Rentner besorgte das Geld und übergab die 12 000 Euro schließlich in der Mathildenstraße in Ludwigvorstadt-Isarvorstadt (München) an einen männlichen Abholer.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt mit folgenden Hinweisen:

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.

Die echte Polizei fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Verwandte fordern sofortige finanzielle Hilfe? Seien Sie misstrauisch!

Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte!

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

