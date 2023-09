112 Grundschüler mehr: Schulen und Schreibwarenläden rüsten sich für Schuljahresbeginn

Von: Josef Ametsbichler

Die Klassenzimmer sind gewienert, am Dienstag steht der Schulstart an. (Symbolfoto) © Arne Dedert

Trotz steigender Schülerzahlen meldet das Schulamt Ebersberg größtenteils normale Klassenstärken zum Schuljahresbeginn. Den Andrang merken die Schreibwarenläden.

Landkreis – Am ersten Schultag wird Petra Behounek eine kleine Wagenburg aus Bierbänken ums Schreibwarenregal bauen, um für den Ansturm gerüstet zu sein. Dann geht es in ihrem Laden, der Ebersberger Drachenstube, zu wie im Schnellrestaurant: Eltern drücken Behounek und ihren Mitarbeiterinnen die Listen mit den benötigten Stiften, Heften, Ordnern in die Hand – und das Team schnürt daraus ein fertiges Paket. „Das geht viel schneller, als wenn jeder selber suchen muss“, sagt die Ladeninhaberin. Und ein Servicevorteil gegenüber größerer Läden ist auch: Kein Ellenbogeneinsatz am Regal nötig.

Schulamt Ebersberg: 134 Schüler mehr an Grund- und Mittelschulen als im Vorjahr

In der letzten Woche vor den Sommerferien war der Andrang listenbewaffneter Eltern in dem Laden ebenfalls schon spürbar. Behounek liebt den „positiven Stress“, wie sie es nennt, das Schnüren individueller Schulpakete: „Das macht total Spaß!“ Allein 112 Grundschüler mehr als im Vorjahr verzeichnet das Ebersberger Schulamt. Bei Grund- und Mittelschulen zusammengerechnet beträgt der Zuwachs 134 Kinder, berichtet die für diese Schulformen zuständige Behörde auf EZ-Anfrage.

Die steigenden Schülerzahlen merkt auch Petra Behounek in der Drachenstube an der Nachfrage. Gerade muss sie Jessica Casaburi vertrösten – die 34-Jährige kauft für ihren Sohn Leonardo Hefte ein, aber manche sind ausverkauft. „Am ersten Schultag ist alles wieder vorrätig“, verspricht die Ladenbesitzerin; nicht zum ersten, nicht zum letzten Mal an diesem Tag.

Beim Heftekauf: Jessica Casaburi (li.) rüstet ihren Sohn Leonardo (7) fürs neue Schuljahr aus, beraten von Petra Behounek von der Ebersberger Drachenstube. Der kleine Jason (4, hinten) hat noch etwas Zeit, bis es ernst wird. © ja

1525 ABC-Schützen - Rund 16.800 Schüler an staatlichen Schulen im Landkreis Ebersberg

Mit 1525 Schulanfängern rechnet das Schulamt heuer. Insgesamt sind 6167 Grundschüler und 1850 Mittelschüler im Landkreis Ebersberg angemeldet. Dazu prognostizieren die Zahlen des Landratsamtes 5125 Gymnasiasten und 3167 Realschüler an den jeweils vier weiterführenden Schulen. Die sonderpädagogischen Förderzentren in Poing und Grafing eingerechnet, macht das insgesamt knapp 16.800 Schülerinnen und Schüler an staatlichen Schulen im Landkreis Ebersberg.

Die steigenden Schülerzahlen macht das Schulamt am Zuzug fest, auch gebe es häufiger wieder drei Kinder pro Familie – und zahlreiche ukrainische Kinder in den Klassen. Dafür gebe es auch mehr Lehrpersonal an den Grund- und Mittelschulen: 804 und damit 76 mehr als im Vorjahr. Von den 268 Grundschulklassen liege keine über der Höchstzahl von 28 Kindern. Der Durchschnitt liege bei 22,9 Kinder, mit steigender Tendenz in Jahrgangsstufe 1, wo der Schnitt bei 22,4 Kindern liege. An den Mittelschulen betrage der Durchschnittswert 20,3 Kinder pro Klasse. Mit Ausnahme einer Klasse in Ebersberg habe keine 30 oder mehr Schüler. 25 Prozent der Kinder an den Grund- und Mittelschulen haben laut Schulamt einen Migrationshintergrund – in welchen Orten dieser Anteil am höchsten ist, beantwortet die Behörde nicht. „Es kann bei einer Sprengelpflicht nicht zielführend sein, diese Daten zu veröffentlichen“, schreibt Schulamtsleiterin Sigrid Binder.

In Ebersberg kassiert Petra Behounek 24,62 Euro von Jessica Casaburi. Zum ersten Mal habe sie nach fünf Jahren ohne Steigerung ihre Preise erhöhen müssen, sagt die Ladenbesitzerin. Macht 24,65 Euro an diesem Tag. Bei manchen Produkten seien die Preissteigerungen heftig, sagt Behounek. Ihre Kundin nimmt es gelassen: „Ich dachte, es ist noch teurer“, sagt Casaburi.

