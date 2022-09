Schulleitungen zur Lehrersituation im Landkreis Ebersberg: „Wir sind versorgt, aber...“

Von: Armin Rösl

Schulen im Landkreis Ebersberg berichten von genügend Lehrkräften. Aber sie blicken mit Sorge auf den Herbst. © DPA

Aktuell sei der viel diskutierte Lehrermangel nicht deutlich spürbar, sagen Schulleitungen im Landkreis Ebersberg. Aber sie blicken mit Sorge auf die nächsten Wochen und Monate.

Landkreis – Die Leitungen der Schulen im Landkreis Ebersberg sind als gute Jongleure gefordert: Mit den Bällen (sprich: Lehrkräften), die sie zur Verfügung haben, müssen sie den Unterricht bespielen – fällt aber ein Ball runter, kann die ganze Show schnell zusammenkrachen. Mit diesem Bild aus der Zirkuswelt lässt sich am besten beschreiben, wie es den Direktorinnen und Direktoren, Rektorinnen und Rektoren geht.



Rundruf am ersten Schultag

Bei einem Rundruf in einigen Schulen im Landkreis Ebersberg am Nachmittag des gestrigen ersten Schultags sagten alle unisono: „Wir sind momentan mit Lehrkräften versorgt und können den Unterricht abdecken.“ Sowohl Regel- als auch Wahl- und Förderunterricht. Mit Blick auf den Herbst und einer möglichen Grippe- und/oder weiteren Coronawelle wird es den Schulleitungen allerdings angst und bange. „Davor graut mir“, sagt beispielsweise Eva Guerin, Rektorin der Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule Poing (518 Schüler). Fallen wegen Krankheit eine oder gar mehrere Lehrkräfte aus, könnte dies nicht mehr aufgefangen werden, weil die mobile Reserve ausgedünnt sei. Dann, so Guerin, würde das eintreten, was an ihrer Schule schon im Frühjahr der Fall gewesen sei: eine Lehrkraft unterrichtet drei Klassen gleichzeitig, wechselt zwischen den Klassenräumen hin und her. „Das aber geht nicht lange gut.“



Zum Schulstart genug Lehrkräfte vorhanden

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hatte kurz vor dem Start des neuen Schuljahres verkündet, dass es an allen Schularten „eine solide Unterrichtsversorgung“ geben werde. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) mit Präsidentin Simone Fleischmann (Zorneding) an der Spitze spricht hingegen von 4000 Lehrkräften, die an Grund-, Mittel- und Förderschulen fehlen würden. Zur allgemein von der Politik erhobenen Forderung, dass in Corona-Zeiten „die Schulen offen bleiben müssen“, sagt Poings Schulrektorin: „Das ist gut gesagt.“ Wie aber solle man das Problem lösen, wenn zwar die Schüler da sind, aber wegen Krankheit nicht ausreichend Lehrkräfte?

„Wir haben genug Lehrer“, sagt Alexander Bär, Rektor der Grund- und Mittelschule Ebersberg, am Nachmittag des ersten Schultages. Auch für die Brückenklasse mit 15 Kindern/Jugendlichen aus der Ukraine in der Mittelschule. Aber: „Wenn eine Krankheitswelle kommt, wird es eng.“ Die mobile Reserve sei „schon sehr ausgedünnt“, sagt Bär. 780 Schüler besuchen die Grund- und Mittelschule Ebersberg, sollte es zu krankheitsbedingten Ausfällen von Lehrkräften kommen, „müssen wir schauen, wie wir das als Schule kompensieren können.“



Schulen sind versorgt, aber passieren darf nichts

Gleiches sagen Margit Schmid vom Sonderpädagogischen Förderzentrum (Seerosenschule, 234 Schüler) in Poing, Peter Popp, Direktor des Franz-Marc-Gymnasiums Markt Schwaben (rund 1330 Schüler), und Nicole Storz, Direktorin des Max-Mannheimer-Gymnasiums Grafing (969 Schüler). Tenor: „Wir sind versorgt, aber passieren darf nichts.“



Sowohl Popp als auch Storz berichten von ihrem Kollegium, dass große Bereitschaft herrsche, sich zu unterstützen. Viele Lehrkräfte mit Kindern zuhause hätten ihre Teilzeitstunden erhöht. Dies sowie die Akquise von Aushilfskräften sorge dafür, dass am Franz-Marc-Gymnasium Regel- sowie Wahl- und Förderunterricht stattfinden könne. „Die Lehrerzuweisung durch das Ministerium hätte nicht gereicht“, sagt Direktor Peter Popp.

Angst vor längerfristigen Ausfällen

Fällt eine Lehrkraft aus, bedeute dies Mehrbelastung für Kolleginnen und Kollegen, berichtet Grafings Gymnasiumsdirektorin Nicole Storz. Mehrbelastung, die (siehe Aussage der Poinger Grund- und Mittelschulrektorin Eva Guerin) zur Folge haben könne: „Irgendwann geht es nicht mehr.“ Weil Lehrkräfte schlichtweg „fertig sind“. Dies, so Storz, könne psychische Probleme und Erkrankungen nach sich ziehen – sprich: längerfristige Ausfälle.



Die Schulleitungen werden durch das Schuljahr jonglieren müssen in der Hoffnung, dass keine Bälle herunterfallen oder abhandenkommen. Trotz der auf Kante genähten Personalsituation soll auf bunte Bälle nicht verzichten werden: Klassenfahrten. Peter Popp und Nicole Storz berichten, dass das Lehrerkollegium an ihren Gymnasien in den Konferenzen am Montag festgelegt habe, dass Klassenfahrten (dazu zählen auch die Skikurse) stattfinden sollen.

