Schwerer Unfall im Ebersberger Forst: Sieben Menschen in drei Fahrzeugen beteiligt

Von: Josef Ametsbichler

Zerfetzt wurde bei dem Unfall die Front des VW Polo mit Rosenheimer Kennzeichen. Die Insassen kamen nach ersten Informationen glimpflich davon. © Stefan Roßmann

Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen im Ebersberger Forst hält die Rettungskräfte in Atem. Doch es sieht nach einem glimpflichen Ausgang aus.

Landkreis - Ein kleines Kind kauert in eine Decke gehüllt neben seinem Papa auf dem Radweg am Rand der Staatstraße durch den Ebersberger Forst zwischen der Kreisstadt in Forstinning. Der Rettungsdienst kümmert sich am frühen Dienstagabend, 27. Dezember. Wie sechs weitere Menschen hatte das Kind großes Glück, einen schweren Unfall auf der St 2080 glimpflich überstanden zu haben. Gekracht hatte es gegen 16.45 Uhr ungefähr auf Höhe der Hubertus-Kapelle.

Ein von der Felge gerissener Reifen, im Hintergrund liegt ein Unfallauto im Graben. © Stefan Roßmann

Drei stark lädierte Fahrzeuge lassen auf Frontalunfall schließen

Blaulicht zuckt durch den Wald, die Strecke ist komplett gesperrt. In der hereinbrechenden Nacht riecht es nach auslaufender Bremsflüssigkeit und Treibstoff. Zwei Autos mit zerfetzter Front, ein VW Polo und ein Skoda Superb, sowie ein weiteres stark lädiertes Fahrzeug sind an der Unfallstelle zum Liegen gekommen, der Skoda liegt halb im Unterholz. Ein Reifen mit abgerissener Achse liegt auf der Fahrbahn. Die ersten Eindrücke an der Unfallstelle lassen auf einen Frontalunfall schließen.

Die Unfallstelle, links ein Auto im Straßengraben. © Stefan Roßmann

Erstmeldung der Rettungskräfte: Offenbar keine schwereren Verletzungen

Umso erleichternder die ersten Wasserstandsmeldungen der Rettungskräfte: Wie an der Unfallstelle zu erfahren war, saßen sieben Menschen in den unmittelbar beteiligten Autos mit Kennzeichen aus den Kreisen Ebersberg, Rosenheim und Oberhavel (Brandenburg). Alle konnten selbstständig aus den Fahrzeugen steigen. Es deutet nach einer ersten Einschätzung des Rettungsdiensts momentan nichts auf schwerere Verletzungen hin. Eine Person klagt über Schmerzen im Brust-/Oberkörperbereich.

Die Feuerwehren aus Ebersberg und Forstinning haben die Einsatzstelle großräumig abgesperrt und sind mit Dutzenden Kräften im Einsatz. Dazu sind Polizei, Kreisbrandinspektion und Rettungsdienst angerückt. Der Feierabendverkehr durch den Forst wird umgeleitet. Die ausgelaufenen Flüssigkeiten und Fahrzeugteile übersäen gut hundert Meter Strecke, die nun gesäubert werden muss. Zur Unfallursache gab es vor Ort zunächst keine Angaben.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.