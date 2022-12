Mit kleinem Kind im Auto: Kolonnenspringer verursacht Unfall mit sieben Verletzten

Im Feierabendverkehr

Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen im Ebersberger Forst hält die Rettungskräfte in Atem. Doch es sieht nach einem glimpflichen Ausgang aus.

Unfallfahrer hatte Kind an Bord - und versuchte wohl Kolonnenspringen

Update Mittwoch, 28. Dezember, 8.30 Uhr: Offenbar handelte es sich bei der Unfallursache um ein missglücktes Überholmanöver bei durchgezogener Linie. Davon geht die Polizei derzeit jedenfalls aus, bestätigt ein Sprecher auf Nachfrage. Schlimmer noch: Der 44-jährige Unfallfahrer mit Rosenheimer Kennzeichen hatte ein fünfjähriges Kind im Kindersitz mit an Bord. Wie alle anderen Beteiligten wurde es glücklicherweise nur leicht verletzt.

Update, Dienstag, 27. Dezember, 20.35 Uhr: Wie die Polizei Ebersberg nun berichtet, war ein 44-jähriger Fahrer „aus bislang unbekanntem Grund“ nach links aus einer Fahrzeugkolonne ausgeschert, die Richtung Ebersberg unterwegs war. Dabei übersah er den Gegenverkehr. Sein Auto kollidierte mit zwei Fahrzeugen, eines mit vier und eines mit einer Person besetzt. Insgesamt wurden sieben Menschen leicht verletzt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 40.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher wird laut den Beamten wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.

Update, 19.25 Uhr: Die Strecke durch den Ebersberger Forst ist mitlerweile wieder uneingeschränkt befahrbahr. Derweil macht sich Erleichterung unter den Rettern über den Unfallausgang breit, obwohl die Einsatzkräfte nun von sieben Leichtverletzten ausgehen. „Das hätte auch anders enden können“, sagt Christoph Münch, Ebersbergs Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter vor Ort, der von einem „Trümmerfeld“ an der Unfallstelle spricht.

Erstmeldung, 27. Dezember, 17.30 Uhr:

Landkreis - Ein kleines Kind kauert in eine Decke gehüllt neben seinem Papa auf dem Radweg am Rand der Staatstraße durch den Ebersberger Forst zwischen der Kreisstadt in Forstinning. Der Rettungsdienst kümmert sich am frühen Dienstagabend, 27. Dezember. Wie sechs weitere Menschen hatte das Kind großes Glück, einen schweren Unfall auf der St 2080 glimpflich überstanden zu haben. Gekracht hatte es gegen 16.45 Uhr ungefähr auf Höhe der Hubertus-Kapelle.

+ Ein von der Felge gerissener Reifen, im Hintergrund liegt ein Unfallauto im Graben. © Stefan Roßmann

Drei stark lädierte Fahrzeuge lassen auf Frontalunfall schließen

Blaulicht zuckt durch den Wald, die Strecke ist komplett gesperrt. In der hereinbrechenden Nacht riecht es nach auslaufender Bremsflüssigkeit und Treibstoff. Zwei Autos mit zerfetzter Front, ein VW Polo und ein Skoda Superb, sowie ein weiteres stark lädiertes Fahrzeug sind an der Unfallstelle zum Liegen gekommen, der Skoda liegt halb im Unterholz. Ein Reifen mit abgerissener Achse liegt auf der Fahrbahn. Die ersten Eindrücke an der Unfallstelle lassen auf einen Frontalunfall schließen.

+ Die Unfallstelle, links ein Auto im Straßengraben. © Stefan Roßmann

Erstmeldung der Rettungskräfte: Offenbar keine schwereren Verletzungen

Umso erleichternder die ersten Wasserstandsmeldungen der Rettungskräfte: Wie an der Unfallstelle zu erfahren war, saßen sieben Menschen in den unmittelbar beteiligten Autos mit Kennzeichen aus den Kreisen Ebersberg, Rosenheim und Oberhavel (Brandenburg). Alle konnten selbstständig aus den Fahrzeugen steigen. Es deutet nach einer ersten Einschätzung des Rettungsdiensts momentan nichts auf schwerere Verletzungen hin. Eine Person klagt über Schmerzen im Brust-/Oberkörperbereich. Ein Polizeisprecher gab gegenüber der Redaktion an, dass wohl die Mehrzahl der sieben Fahrzeuginsassen leicht verletzt ist. Der offizielle Nachbericht steht noch aus, da der Einsatz bei Redaktionsschluss noch lief.

Die Feuerwehren aus Ebersberg und Forstinning haben die Einsatzstelle großräumig abgesperrt und sind mit Dutzenden Kräften im Einsatz. Dazu sind Polizei, Kreisbrandinspektion und Rettungsdienst angerückt. Der Feierabendverkehr durch den Forst wird umgeleitet. Die ausgelaufenen Flüssigkeiten und Fahrzeugteile übersäen gut hundert Meter Strecke, die nun gesäubert werden muss. Zur Unfallursache gab es vor Ort zunächst keine Angaben.

