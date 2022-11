Corona-Schnelltests: Wer zahlt, ist selber schuld

Von: Josef Ametsbichler

Ein Mitarbeiter zeigt in einer Corona-Teststation einen Abstrich für einen Corona-Test. Die Abrechnung des Tests erfolgt in vielen Fällen nicht so, wie vom Gesetzgeber vorgesehen. © DPA

Wer zahlt, ist selber schuld, könnte man fast sagen, denn bei Corona-Schnelltests gibt es offenbar ganz unterschiedliche Abrechnungsmethoden.

Landkreis – 15 Euro musste ein EZ-Leser aus Kirchseeon jüngst in Ebersberg für einen Corona-Schnelltest bezahlen. Das kam ihm ganz schön teuer vor, weshalb er sich per E-Mail an die Redaktion wandte. Ihm seien andere Teststellen bekannt, die unter denselben Umständen nur drei Euro verlangt hätten. Es ging um eine Schiffsreise – der Anbieter hatte einen Corona-Schnelltest jünger als 24 Stunden verlangt. „Nun kann ich mir nicht vorstellen, dass man ohne weiteres den fünffachen Preis ansetzen kann“, schreibt der Leser der EZ.

Drei Kategorien von Tests

Das vorweggenommene Fazit: Ja, eine Teststelle darf zehn oder 15 Euro für einen Test verlangen. Mehr noch: In vielen Fällen muss sie das sogar. Denn die günstigen Drei-Euro-Tests, die vielerorts angeboten werden, finanziert der Steuerzahler mit, genauso die kostenlosen. Wer darauf einen Anspruch hat, ist gesetzlich geregelt. Es gibt also drei Kategorien von Tests: Die kostenlosen, die bezuschussten und die Vollzahler.

Das scheint sich aber nicht überall herumgesprochen zu haben. So bietet der Teststellen-Betreiber Baynomic mit Sitz in Steinhöring, der zudem Niederlassungen in Grafing, Ebersberg, Kirchseeon und Bad Endorf betreibt, offenbar gar keine Vollzahler-Option an: Die Auswahl im Online-Buchungssystem erschöpft sich jedenfalls in den bezuschussten Drei-Euro-Test sowie den kostenlosen Angeboten.

„Nachweis brauchen wir eigentlich keinen“

Die EZ ruft an und gibt vor, den Test nicht für einen der zuschussfähigen Gründe, sondern für den Urlaub zu brauchen. „Da kreuzen wir ,Veranstaltung in geschlossenen Räumen’ an“, lautet die mündliche Antwort. Welchen Nachweis wir dafür bräuchten? „Eigentlich keinen.“

Den Steuerzahler kostet ein solches Manöver bis zu 6,50 Euro. So viel bezahlt das Bundesamt für Soziale Sicherung derzeit an Teststellen-Betreiber für Material- und Durchführungskosten für einen bezuschussten Corona-Schnelltest. Für den kostenfreien Test sind es 9,50 Euro. Das teilt die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) auf EZ-Anfrage mit.

Unternehmen antwortet nicht auf schriftliche Anfrage

Eine schriftliche Nachfrage von der Redaktionsadresse aus, wie viel der Vollzahler-Test bei Baynomic kostet und warum er auf der Homepage nicht angeboten wird, lässt das Unternehmen bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Die Vollzahler-Preise an anderen Teststellen im Landkreis Ebersberg bewegen sich zwischen 9,50 und 15 Euro pro Nase (oder Rachen) – festlegen dürfen die Anbieter diese Preise selbst. Das Testzentrum am Ebersberger Sparkassenplatz hatte mit seinem 15-Euro-Angebot Verwunderung bei eingangs genanntem Kirchseeoner ausgelöst.

Liam Klages, Chef der Betreiberfirma Tresec, nennt den Preis „nach wie vor fair“. Man halte sich an den Durchschnitt. Klages betont mit Blick auf die zuschussfähigen und kostenlosen Tests: „Wir versuchen schon, für alles Nachweise einzusehen.“ Eine Urlaubsreise sei aus seiner Sicht kein zuschussfähiger Anlass. „Da hat sich eine von beiden Teststationen nicht an die Testverordnung gehalten“, lautet seine Vermutung, weshalb mancher Reiseteilnehmer in Ebersberg 15 Euro, andere andernorts nur drei Euro bezahlen mussten.

An der Tresec-Teststelle am Sparkassenplatz machten die Selbstzahler laut dem Geschäftsführer nur drei Prozent des Schnelltest-Aufkommens aus. Fünf Prozent mussten demnach drei Euro zuzahlen, für die restlichen Tests stand der Steuerzahler ganz gerade. „Auf 100-prozentige Sicherheit wird man nicht kommen“, sagt Klages über die Nachweispflicht. Immerhin: Seinem Bekunden nach gibt man sich am Sparkassenplatz Mühe.

Das Baynomic-Beispiel zeigt, dass das nicht überall so ist. Auch aus anderen Orten im Landkreis berichten Getestete der EZ, dass sie für aus Steuergeld bezuschusste und kostenlose Tests keinen Nachweis abliefern mussten.

Strenge Kontrollen müssen dabei offenbar weder schwindelnde Testwillige noch Teststationen fürchten. Das Landratsamt Ebersberg teilt auf Anfrage mit „Für diese Art der Kontrolle ist die KVB zuständig.“ Bei der KVB verweist ein Sprecher auf eine Pressemitteilung der Bundesvereinigung, wo es heißt, man prüfe die gemeldeten Tests auf rechnerische Richtigkeit und Plausibilität. Auffälligkeiten würden an die Behörden vor Ort gemeldet. „Vor-Ort-Kontrollen waren und sind Sache der Kreisverwaltungsbehörden“, schreibt der KVB-Sprecher. So richtig fühlt sich offenbar niemand zuständig. Die Rechnung dafür bezahlen wir alle.

Das sind die drei Arten von Tests

Kostenlos sind laut aktueller bayerischer Testverordnung vorwiegend Corona-Schnelltests, die einen medizinischen Grund zum Anlass haben – beispielsweise einen Besuch im Krankenhaus oder Pflegeheim oder das Freitesten aus Quarantäne. Einen bezuschussten Test mit drei Euro Selbstbehalt bekommen Personen, die z.B. eine rote Warnung in der Corona-Warn-App erhalten, die sich wegen Kontakts zu Menschen älter als 60 Jahren testen wollen oder eine Veranstaltung in einem Innenraum besuchen möchten. Alle anderen müssen den vom Anbieter aufgerufenen Preis bezahlen. Die Liste sollte jedem Teststellen-Anbieter vorliegen – oder steht online hier. Grundsätzlich gilt zudem: Wer Symptome hat, sollte sich bei einem Arzt testen lassen. Das bezahlt die Krankenkasse.

