Sie begleitet Familien und Patienten vor dem Tod

In unserer Weihnachtsserie erzählen wir Geschichten von Menschen, die freiwillig und ehrenamtlich für andere da sind. Eine Helferin ist Bärbel Limmer (47).

Es ist ein heißer und stickiger Sommerabend im Landkreis. Das Telefon von Bärbel Limmer klingelt. Ob sie in die Kreisklinik kommen könne, zur Sitzwache, für eine Frau, 45 Jahre jung. Sie fährt von ihrem Haus in Forstinning durch den Forst nach Ebersberg. Die Bäume schießen an ihr vorbei. Sie denkt nach, angespannt. Das Schicksal der Frau lässt Bärbel Limmer nicht los. Weil es Parallelen zu ihrer eigenen Familie gibt. Weil beide Frauen gleich alt sind und ein Kind haben.

Dass die 45-Jährige knapp zwei Stunden später neben Bärbel Limmer sterben wird, damit aber rechnet sie nicht während dieser Fahrt vor zwei Jahren. Noch gestern haben beide Frauen Fruchteis in der Klinik geschleckt.

Bärbel Limmer trifft um 20.45 Uhr im Zimmer auf der Palliativstation ein. Die Frau ist unruhig, die Decke schiebt sich weg, sie schwitzt. Sie hat Magenkrebs. Verwandte oder Freunde, die sich um sie kümmern, hat sie nicht, außer einen Sohn. Er wohnt in München. An diesem Abend wird er erst später kommen.

Um 22.15 Uhr nimmt sie den letzten Atemzug

Limmer sitzt neben dem Bett der Frau. Es braucht jemanden, der nur da sitzt und aufpasst. Krankenschwestern können das zeitlich nicht stemmen. Immer wieder bäumt sie sich auf, hechelt, schnappt nach Luft. Es ist ein Todeskampf. Limmer hält ihre Hand, erzählt ihr, dass sie einen tollen Sohn groß gezogen habe und stolz sein könne, dass dieser in München BWL studiert. Immer wieder erzählt sie das. Immer wieder beruhigt sich die Frau und atmet ruhiger. Um 22.15 Uhr nimmt sie den letzten Atemzug. Sie stirbt.

Wenn Bärbel Limmer, heute 47, diese Geschichte erzählt, muss sie mit den Tränen kämpfen. „So etwas berührt mich sehr“, sagt sie. Sie sitzt an einem massiven Holztisch in ihrem Haus in Forstinning. Auf einer kleinen cremefarbenen Tischdecke stehen Schokoladenplätzchen. Auf dem weiß verputzten Kachelofen sitzt ein roter Plüschpapagei. Es komme nicht so oft vor, dass sie Menschen tatsächlich bis in den Tod begleitet. Limmer ist eine von 42 ehrenamtlichen Helfern im Christophorus Hospizverein Ebersberg. Vier Männer, der Rest Frauen.

Viele der Helfer sind vor allem in der Zeit vor dem Tod da. Für die Patienten. Für die Familie. „Wir begleiten die letzten Lebenstage“, sagt die Koordinatorin des Vereins, Birgit Deppe-Opitz. Das machen sie auf der Palliativstation der Kreisklinik Ebersberg, in Pflegeheimen, aber vor allem ambulant. Die Helfer kommen nach Hause. Dass Menschen zu Hause sterben können, im gewohnten Umfeld, bei der Familie, sei immens wichtig; nicht nur, weil es der Wunsch vieler ist.

Was heißt helfen?

Was die Helfer machen? Da sein. Hände halten. Zuhören. Professionell reden, über alles, über den Tod, über das Leben, darüber, dass die Enkelkinder viel Schabernack treiben. Und lachen. Hospizhelfer sind ausgebildete Ehrenamtliche, von Empathie getragene Menschen, die unbelastet in Familien oder Krankenzimmer kommen und denen man vertrauen könne. „Wir haben den Rucksack nicht, den andere vielleicht in der Familie haben“, sagt Deppe-Opitz. Nicht alles könne der Papa seinen Kindern am Sterbebett erzählen. Was im Krieg alles passiert sei etwa. Diese Lücke schließen Menschen wie Bärbel Limmer.

Das Geld, das in diesem Jahr bei unserer Weihnachtsaktion „Kette der helfenden Hände“ gespendet wird, soll zu 100 Prozent Organisationen und Vereinen im Landkreis Ebersberg zugute kommen, für die ehrenamtliche Helfer Tag und Nacht im Einsatz sind. Spenden Sie an das Spendenkonto des Lions Hilfswerks bei der Raiffeisen- Volksbank Ebersberg (Kontonummer: 29 800 29 BLZ: 701694509), IBAN: DE46 7016 9450 0002 9800 29. Sie sitzt an dem Holztisch und starrt in ihre Hände. Noch immer muss sie an die Frau an dem Sommerabend denken. Als eine Schwester in das Zimmer kommt und fragt, ob Bärbel Limmer den Sohn benachrichtigen wolle, sagt sie: „Ja, das mache ich!“ Sie ruft ihn an. Sagt, dass die Mama eben gestorben sei und dass sie neben ihr aufgepasst habe. Und dass sie viel geredet hätten, dass die Mama unendlich stolz auf ihn sei. Dann hört Limmer auf zu erzählen. Ihre Augen werden feucht. Ihre Lippen hat sie zart-pink geschminkt, um den Hals trägt sie ein lila-getigertes Tuch.

Sie fährt in der Nacht damals zurück nach Forstinning. Dass ihr Mann und ihre Tochter nicht mehr wach sind, sei gut so gewesen, sagt sie heute. Sie will alleine sein, nachdenken, eine Kerze auf der Terrasse anzünden und ein Glas Wein trinken.

+ Bärbel Limmer macht alles freiwillig und ehrenamtlich. Sie hat früher als Assistentin der Geschäftsführung eines Chemiekonzerns gearbeitet. Ihrer Tochter bringt sie bei, dass die keine Angst vor dem Tod haben brauche. Die Neunjährige habe auf der Palliativstation bereits Bilder für Patienten gemalt.

Dass sich Limmer für diesen Lebensweg entschieden hat, hat einen Grund: Ihr Eltern sind vor Jahren an Krebs gestorben. Der Leidensweg ihres Vaters habe die ganze Familie, die Mutter und Geschwister, sehr belastet. Als Familie sei man alleine gelassen worden. Der Tod war kühl.

„Ich will etwas zurückgeben“

Der Tod der Mutter später auf der Palliativstation war anders. Eine Hospizhelferin aus Mühldorf habe die Mutter unterstützt. „Sie war immer gelöst, nachdem die Frau bei ihr war“, sagt Limmer. Die Familie habe sich um das Bett versammelt, es wurde geredet, über die Arbeit, über früher, „so wie sonntags in der Küche bei den Eltern“ habe es sich angefühlt, sagt Limmer. Dann ist die Mama eingeschlafen, friedlich, ausgeglichen. Jeder konnte Servus sagen. Diese Erinnerung habe an Limmer genagt. „Ich will etwas zurückgeben“, beschließt sie vor fünf Jahren. Sie tritt in den Hospizverein ein.

Seit 1997 gibt es ihn. Die Ehrenamtlichen hier wissen, dass es große Unterschiede gibt, wie Menschen sterben. Am Schlimmsten sei es, wenn das alleine geschieht. Bärbel Limmer will das verhindern. Wann und wo sie Patienten besucht, werde zufällig eingeteilt. So wie damals, als die gleichaltrige Frau und Mutter einen Tag nachdem sie Fruchteis schleckte, neben ihr starb, als sie Sitzwache hatte.