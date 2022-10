Wochen der Toleranz: „Minderheiten mehr Sichtbarkeit geben“

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Stellen das Programm der Wochen der Toleranz vor: (v.l.) Martina Erfmann (Caritas), Janika Gaßner (Kreisbildungswerk), Clara Kühar (Vhs-Zweckverband), Andrea Splitt-Fischer (Kreisbildungswerk) und Steffie Greskötter (Initiative Selbsthilfe Ebersberg). © Kees

Das Programm der diesjährigen Wochen der Toleranz startet am 27. Oktober. Das Motto lautet diesmal „Solidarität“.

Grafing – „Solidarität“ lautet das Motto der diesjährigen Wochen der Toleranz. Am 27. Oktober starten sie zum fünften Mal, unterstützt von 14 Kooperationspartnern.

„Solidarität heißt gemeinsam agieren und sich unterstützen“, erklärt Andrea Splitt-Fischer, Geschäftsführerin des katholischen Kreisbildungswerks in Ebersberg. „Und wir wollen mit dem Motto auch Minderheiten mehr Sichtbarkeit geben.“

Wochen der Toleranz: 30 Veranstaltungen geplant

30 Veranstaltungen sind für die Wochen der Toleranz bis Ende November geplant, alle mit den verschiedensten Ansätzen: Online, Präsenz, Lesungen, Diskussionen, Workshops, Filmvorführungen. Und auch das Motto wird von ganz unterschiedlichen Seiten angegangen: Armut, Krieg, Rassismus oder Feminismus lauten ein paar der Ansätze. „Es ist ein breites Potpourri ganz verschiedener Themen“, sagt Splitt-Fischer.

Schon die Auftaktveranstaltung am 27. Oktober bietet ein breites Spektrum: Die Präsenzveranstaltung wird auch als Live-Stream angeboten. Die Künstlerinnen und Künstler haben ein Bühnenprogramm geplant, das eine Lesung, Konzertelemente und eine Diskussion beinhaltet. Gianni Jovanovic wird dort sein Buch „Ich, ein Kind einer kleinen Mehrheit“ vorstellen, in dem er sein bewegtes Leben als Rom in Deutschland beschreibt.

Solidarität: Menschen, die ausgegrenzt werden, eine Plattform bieten

Das sei eben auch ein Punkt der Solidarität, erklärt Splitt-Fischer: Menschen, die ausgegrenzt werden, eine Plattform zu bieten „und darauf aufmerksam machen, dass Ausgrenzung auch in unserer Gesellschaft passiert“.

Eine besondere Veranstaltung sei außerdem die Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“ der Caritas, wo gemeinsam ein Lichtermeer aus Kerzen geschaffen werden soll – dazu gibt es Essen, das von den Flüchtlingen, die bei der Caritas in Beratung sind, zubereitet wird.

Veranstaltung: „FrauenArt“

„FrauenArt. Wenn aus Flucht Farbe wird“ bietet geflüchteten Frauen Raum, sich auszutauschen. Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen öffnet das Begegnungscafé seine Türen und stellt die Bilder aus, die die Frauen gemalt haben, um ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten.

Wie mit der Betroffenheit umgehen, die auch die Kinder spüren anlässlich des Krieges spüren? Auch dazu wird es eine Veranstaltung für Eltern geben. „Es geht ums Informieren, aber ums kindgerechte Informieren“, sagt Splitt-Fischer.

Wochen der Toleranz: Veranstaltungen kostenlos

Wie in den vorangegangenen Jahren sind auch heuer wieder alle Veranstaltungen kostenlos.

Mehr Informationen: Informationen zum Programm unter www.kbw-ebersberg.de sowie im aktuellen Magazin des Kreisbildungswerks Ebersberg, das gerade verteilt wird.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.