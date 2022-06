Stadtradeln 2022 startet wieder: Ebersberg lässt das Auto stehen

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Alltagswege mit dem Rad statt dem Auto zu bewältigen: Das ist das Ziel der Aktion „Stadtradeln“. © DPA

Es darf wieder geradelt werden! Denn heute startet erneut das Stadtradeln im Landkreis Ebersberg. Zu gewinnen gibt es auch etwas.

Auch in diesem Jahr startet im Landkreis Ebersberg wieder das Stadtradeln des Klima-Bündnis. Ab heute, 26. Juni, können alle Radler (und die, die es werden wollen) für drei Wochen kräftig in die Pedale treten und ihre gefahrenen Kilometer in der Stadtradeln-App oder auf der Homepage eintragen. So kann jeder dabei mithelfen, den CO₂-Ausstoß zu verringern.

Denn darum geht es beim Stadtradeln: Vor allem die Alltagsfahrten zur Arbeit oder zum Einkauf, die man sonst vielleicht mit dem Auto gemacht hätte, mit dem Fahrrad erledigen. Das schützt die Umwelt, schont den Geldbeutel und hält fit!

Stadtradeln 2021: Ebersberg spart 57 Tonnen CO2

Und auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Wettbewerb: Die schönsten Fotos der Fahrradfahrten werden prämiert. Das Motto heuer lautet: „Freiheit auf zwei Rädern“. Als Gewinne winken Rad- und Wanderführer für den Landkreis Ebersberg sowie Preisgelder von bis zu 100 Euro.

1.877 Menschen aus dem Landkreis haben sich vergangenes Jahr an der Aktion beteiligt. Zusammen radelten sie 389.367 Kilometer. Dadurch konnten ganze 57 Tonnen CO₂ eingespart werden.

Stadtradeln 2022: Teilnehmen kann jeder

Teilnehmen können beim Stadtradeln Einzelpersonen, Teams (Familien, Freundes- oder Kollegenkreise), Vereine sowie Schulen bzw. Schulklassen und Kindergärten.

Das Stadtradeln 2022 endet am Samstag, 16. Juli.

Weitere Informationen zur Anmeldung stehen im Internet auf www.stadtradeln.de/landkreis-ebersberg. Interessante Radtouren sowie alle Informationen zum Fotowettbewerb gibt es auf den Service-Seiten der Energieagentur: www.energieagentur-ebe-m.de/Service/Stadtradeln.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.