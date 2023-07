Auto überschlägt sich: Rettungseinsatz auf der B304

Von: Michael Acker

Die Feuerwehr kümmert sich um die Verletzten in dem Auto, das auf dem Radweg neben der B304 in Steinhöring auf der Seite zum Liegen kam. © Acker

Ein schwerer Unfall hat die B 304 auf Höhe Steinhöring lahmgelegt. Dort hat sich ein Auto überschlagen und ist auf der Seite zum Liegen gekommen.

Steinhöring - Der Unfallhergang ist noch unklar. So viel steht wohl fest. Ein VW-Golf, besetzt mit drei älteren Personen, war am Dienstagnachmittag, 4. Juli, auf der B304 von Tulling in Richtung Steinhöring unterwegs, als er ungefähr auf Höhe der Abzweigung nach Abersdrorf alleinbeteiligt auf die Gegenfahrbahn und darüber hinaus auf den südlich der B304 verlaufenden Radweg kam.

Erst auf den Radweg, dann gegen die Leitplanke

Dort fuhr er noch einige Meter, prallte dann gegen die Leitplanke. Das Auto wurde aufgehebelt und landete auf der Seite. Zwei Ersthelfer eilten herbei, setzten einen Notruf ab und befreiten eine Frau über das Seitenfenster von der Rückbank.

Feuerwehr befreit Insassen aus dem Auto

Die anderen beiden Insassen mussten noch einige Minuten in ihrer misslichen Lage ausharren, bis sie von Einsatzkräften der Feuerwehr Steinhöring gerettet wurden. Sie kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Einsatzleitung der Feuerwehr, die auch von den Kameraden aus Tulling unterstützt wurden, hatte 2. Kommandant Bernd Dominique Freytag. Etliche Sanitäter des BRK-Kreisverbands Ebersberg waren vor Ort, ebenso wie zwei Beamte der Polizeiinspektion Ebersberg.

Wie die Ebersberger Zeitung am Unfallort mitbekam, waren alle drei Unfallopfer ansprechbar. Unterwegs waren sie in einem Fahrzeug mit Ebersberger Kennzeichen. Ein kleiner Bub, der zum Zeitpunkt des Unfalls zusammen mit seinem Vater mit dem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs war, stand sichtlich unter Schock.

