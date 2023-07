Lagerhaus Gelände in Steinhöring: Bald kommt die Abrissbirne

Von: Sabine Heine

Teilen

Steinhörings Bürgermeisterin Martina Lietsch und Bauamtsleiter Stefan Fronauer mit den Bauplänen. © Heine

Die Gemeinde Steinhöring arbeitet mit Hochdruck an Umgestaltung des Lagerhaus-Geländes. Hier sollen bis zu 28 Wohnungen und mehr entstehen.

Steinhöring – „Es ist auch unsere Aufgabe“, sagt Martina Lietsch und schaut nachdenklich auf die Bauzeichnung vor sich. „Es ist ist wichtig, dass Kommunen Wohnenraum schaffen.“ Die Gemeinde Steinhöring hat sich ein richtig großes Projekt im Ortszentrum vorgenommen: die Umgestaltung und Bebauung des Areals rund um das ehemalige Raiffeisen-Lagerhaus und das Grundstück davor, Top-Standorte in direkter Bahnhofsnähe – ideal zum Wohnen auch für Pendler. 25 bis 28 Wohnungen sollen hier entstehen, dazu ein Bürgersaal und Platz für den Heimatverein und seine Sammlung.

„Es wird nicht leicht werden“, sagt die Bürgermeisterin in einem Tonfall, der von Pessimismus sehr weit entfernt ist. Für sie und Baumamtsleiter Stefan Fronauer ist aber in den nächsten Monaten noch viel zu tun, die Gemeinde will das Großprojekt nun endlich anrollen lassen.

Im nächsten Frühjahr soll mit den erforderlichen Abrissarbeiten begonnen und damit der Startschuss für das Großprojekt abgefeuert werden. „Es läuft ja jetzt schon ganz viel im Hintergrund“, sagt Martina Lietsch. Bauamtsleiter Fronauer ist in zahllosen Konferenzen, jede Kleinigkeit muss konsequent abgeglichen werden: „Das ist wichtig, geht es dabei ja auch um die verschiedenen Förderanträge, die die Gemeinde stellen wird oder bereits gestellt hat.“ Lietsch und Fronauer rechnen dabei mit 30 bis 80 Prozent Zuschüssen, je nach Art der Förderung. Eine mehr oder weniger genaue Gesamtsumme, wie viel das Großprojekt zur Schlussabrechnung kosten wird, wollen die beiden aber noch nicht nennen, nur: In den nächsten Haushaltplänen würden gewisse Summen berücksichtigt.

Der Boxclub braucht eine neue Heimat

Der Denkmalschutz ist in das Bauvorhaben nicht involviert. Allerdings gibt es Vorgaben für Fördermittel, einen Teil des Lagerhauses zu erhalten. Und das wird auch so sein. Die Gemeinde hatte (wir berichteten) einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Sieger wurde der Beitrag des Münchner Büros abp Architekten Stadtplaner mit einer eleganten, zurückhaltenden, aber modernen Lösung, die das geplante Ensemble harmonisch in das ländlich geprägte Umfeld integriert. Der markante vordere Bereich mit dem Siloturm des Lagerhauses bleibt erhalten und wird später zum Bürgersaal samt Räumlichkeiten für den Heimatverein. Der hintere Bereich des Lagerhauses sowie das alte Bauernhaus auf dem davor liegenden Grundstück werden abgerissen und schaffen somit Raum für Wohnungen – die mit relativ günstigen Mieten angeboten werden sollen – auch dies wird durch Fördermittel möglich.

Einen Wermutstropfen gibt es für den Boxclub, der seit einiger Zeit im Lagerhaus trainiert: Der muss zum Jahresende raus. Wohin? „Wir hoffen, dass sich für den Club was findet“, sagt Martina Lietsch – wiederum nicht pessimistisch.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.