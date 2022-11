Dieser Mann ist Boarisch-Influencer

„Im Woid“ kann man die Gedanken am besten fließen lassen, findet Robert Wetterstetter (33), Boarisch-Autor, der gleich mehrere Internetprojekte betreibt, in denen es um Sprache und Kultur in Bayern geht.

Steinhöringer trommelt im Internet für den Dialekt

Von Josef Ametsbichler schließen

Robert Winterstetter trommelt im Internet für seinen Dialekt: Der 33-jährige betreibt mehrere Projekte, in denen es um Sprache und Kultur in Bayern geht. Ein Waldspaziergang.

Steinhöring – Von der Brust von Robert Wetterstetter blickt selbstbewusst wie der Revoluzzer Che Guevara der Bayern-König Ludwig II., umrahmt von weiß-blauen Rauten. „Che Bavaria“ steht darunter. Für den Steinhöringer ist Bayer zu sein ein zentraler Aspekt seiner Identität. Unter der Marke „Boarischkult“ trommelt er im Internet fürs Bairische und Bayerische – für die hiesige Sprache und Kultur.

Schon tausende Unterstützer auf Instagram

Auf der Social-Media-Plattform Instagram haben seine Beiträge in Mundart rund 7000 Unterstützer angelockt. Dort überlegt sich der 33-Jährige zum Beispiel augenzwinkernd „neiboarische“ Begriffe für allgegenwärtige Anglizismen. Aus dem Smartphone wird das „Gscheidkastl“. Das Tattoo wird zum „Nodlgschmier“. Man ist versucht, ihn einen Boarisch-Influencer zu nennen, wenn er sich für solche nicht den Begriff „Scheibnsuchtlmessias“ überlegt hätte – eine Person, die viele Bildschirmsüchtige um sich schart.

„Mir geht es nicht um meine Selbstdarstellung, sondern um die Inhalte“, sagt Wetterstetter. Unter seinen Sneakern („Santlschuah“) knirscht dabei das Herbstlaub auf dem Waldweg, den er entlangspaziert. Der Woid, auch so ein Thema für ihn, weshalb das Treffen mit der Ebersberger Zeitung im Ebersberger Forst stattfindet. „Man kann hier die Gedanken frei fließen lassen“, sagt der Boarisch-Autor, während er zwischen Buchen, Fichten und Kastanien dahinmarschiert. In der Literatur habe das die Romantik gut verstanden, in der Philosophie der Idealismus: „Raus aus dem Alltag, rein in die Natur“, das brauche er zum Nachdenken.

Wetterstetter: „Der Bildschirm blockiert oft den, der in ihn hineinschaut“

Und dann sagt Robert Wetterstetter einen ziemlich seltsamen Satz für einen, der hauptberuflich als IT-Berater arbeitet und hobbymäßig die bayerischen Farben im Internet hochhält: „Ich bin nicht so der Fan von Digitalisierung.“ Beziehungsweise sei sein Verhältnis dazu ein ambivalentes: Einerseits sind da die Annehmlichkeiten der Vernetzung und Erreichbarkeit. Andererseits blockiere der Bildschirm gern den, der in ihn hineinschaut. „Digital detox“ nennt der Angelsachse eine Pause fürs Gehirn von medialer Reizüberflutung. „Hirnweißln“ hat sich Weterstetter als bairische Entsprechung ausgedacht.

Nächstes Projekt ist ein Berggedichtband

Der frischgebackene Familienvater ist im Gartenbauverein dabei, geht gern in die Berge und hat beim TSV Steinhöring eine Boxsparte angeleiert (wir berichteten). Wenn er in Mundart dichtet –er hat sogar vor einen kleinen Berggedichtband zu veröffentlichen –, dann auch mal gern handschriftlich in seinem Notizbüchlein.

Hier dichtet und schreibt Robert Wetterstetter über Kultur, Medien und Sprache. Dort sind auch Verweise auf seinen Podcast und seinen Instagram-Auftritt zu finden.

Doch sein neuestes Projekt ist wieder digital angelegt, auch wenn es den naturnahen Titel „Im Woid“ trägt: Gemeinsam mit dem Autor und Heimatdichter Hofer aus Niedergeislbach (Kreis Erding) hat er einen Podcast gestartet. Im Internet kann man den beiden zuhören, wie sie in gut 25 Minuten langen Folgen über Themen von Bier über Literatur bis Digitalisierung diskutieren – vielleicht wäre „Bandlratsch“ die geeignete Mundart-Übersetzung für die aufgezeichneten Gespräche. „Im Woid“ heißt es, weil die Unterhaltungen im Ebersberger Forst aufgezeichnet sind, gut am Vogelgezwitscher im Hintergrund zu erkennen. „Es kommt viel Inspiration“, sagt der Steinhöringer über den Austausch, der zwar immer ein zentrales Thema, aber kein Skript und keine große Recherche umfasst. Eher geht es um persönliche Anekdoten, Meinungen, Ideen. „Meistens lassen wir es fließen. Das bedeutet Freiheit – und darum dreht sich alles, was ich so mache.“

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.