Bub klettert Baum hoch - so hoch, dass die Feuerwehr kommt

Von: Michael Acker

Teilen

Ein siebenjähriger Schüler ist in Steinhöring so hoch auf einen Baum geklettert, dass die Feuerwehr alarmiert wurde. © Foto: S. ROSSMANN

Ein Steinhöringer Schüler hat für einen größeren Einsatz von Rettungskräften und Polizei gesorgt. Der Bub (7) war auf einen Baum geklettert - gefährlich hoch.

Steinhöring - Der Bub, der die Korbinianchule Steinhöring besucht und laut Polizei Ebersberg gerne kraxelt, war am Mittwoch, 15. März, in einem unbeobachteten Moment auf einen Baum auf dem Gelände der Schule geklettert. Und zwar so weit nach oben, dass ihm der Rückweg wohl zu gefährlich erschien. Ein Fall für die Feuerwehr Steinhöring, die anrückte, um den Bub aus luftiger Höhe zu befreien.

Bub klettert ohne Hilfe wieder runter

Als die Einsatzkräfte eine Leiter am Baum platziert hatten und sich ein Feuerwehrmann auf den Weg zu dem Buben machte, fasste dieser offensichtlich neuen Mut und kletterte vom Baum runter. Die Leiter ignorierte er.

Zuvor war der Metallzaun unter dem Baum mit Turnmatten abgedeckt worden, damit sich das Kind bei einem möglichen Sturz keine schweren Verletzungen zuzieht. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Ebersberg mit ihrer Drehleiter, die allerdings nicht benötigt wurde. Auf der Anfahrt wieder umdrehen konnte die Feuerwehr Glonn, die über eine Unterstützungsgruppe zur einfachen Rettung aus Höhen und Tiefen verfügt.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.