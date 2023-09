Holetschek beim Pflegegipfel seiner Partei: Stehen vor dem Kollaps

Von: Michael Seeholzer

Eine Frau füttert einen älteren Mann: Der Großteil der älteren Menschen wird zu Hause gepflegt. © dpa

Da spricht einer Klartext: Ungewöhnlich deutliche Töne fand Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek beim 2. Pflegegipfel der CSU.

Steinhöring – Es klang nicht nach „Wir schaffen das“, sondern eher schon nach „hoffentlich schaffen wir das“. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) malte die Zukunft der Pflege beim 2. Pflegegipfel der CSU im Betreuungszentrum Steinhöring in für einen Wahlkampfauftritt ungewöhnlich düsteren Farben. Tenor: Das System steht vor dem Kollaps, erstickt in Bürokratie, kann bald nicht mehr ausreichend finanziert werden, ist personell ausgedünnt und am Ende.

Minister Klaus Holetschek im Gespräch mit Gertrud Hanslmeier-Prockl, Chefin des Einrichtungsverbunds Steinhöringer Werkstätten. © : SRO

Der Staat könne nicht mehr alles leisten, das sei nicht bezahlbar und man müsse überlegen, wo man den Betroffenen staatlicherseits noch helfen kann, und wo die Hilfe bereits zum Erbenschutzprogramm würde, sagte Holetschek sinngemäß. Daraus zog er den Schluss: Es müssen jetzt alle zusammenhelfen, so wie das früher auch der Fall war.

CSU-Landtagsabgeordneter Huber versucht sich in Optimismus

Eingeladen hatte zu dieser Diskussionsveranstaltung der CSU-Landtagsabgeordnete Thomas Huber. Er versuchte sich in Optimismus: „Im Landkreis Ebersberg sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt.“ Trotzdem räumte auch er hier einen „enormen Fachkräftemangel und immer höhere Kosten“ ein.

Im Landkreis gebe es 13 stationäre Einrichtungen, in denen 1156 Pflegebedürftigen ein Personal von 1100 Beschäftigten gegenüberstehe. Aber: „Der Großteil“ der älteren Menschen „wird zuhause gepflegt. Unser größtes Pflegepersonal sind die Familien“, so Huber. Die Pflege zuhause entspreche dem Wunsch der Menschen, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Im Landkreis werde jeder Auszubildende in der Pflege mit 100 Euro monatlich unterstützt, außerdem werde die Pflegeausbildung in Teilzeit angeboten. Inzwischen allerdings werden Pflegekräfte aus der ganzen Welt rekrutiert, im jüngsten Fall aus Vietnam.

Holetschek: Die Pflege wird zur Schicksalsfrage

„Die Pflege wird zur Schicksalsfrage der Generationen werden“, warnte Holetschek. „Die entscheidende Frage ist, wo kommt die Ressource Mensch her, die in diesen Einrichtungen arbeitet.“ Die Vorschläge des Gesundheitsministers: „Zulagen steuerfrei denken“, „Wohnraum für Pflegekräfte fördern“ und „für die Kinderbetreuung des Personals sorgen“. Holetschek wörtlich: „Wir brauchen eine große Pflegereform. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, sonst sei der soziale Friede in Gefahr.

Peter Huber, Pflegedirektor der Kreisklinik Ebersberg, kritisierte das, was Holetschek selbst als „Mutlosigkeit“ der Politik bezeichnete: „Die Themen wiederholen sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt“, sagte Huber, ohne dass sich substanziell etwas ändere.

Pflegekräfte warten 14 Monate auf Visum

Er nannte ein Beispiel: Die Kreisklinik habe in Belgrad Vorstellungsgespräche mit Bewerbern geführt und geeignete Personen gefunden. Anschließend habe es 14 Monate gedauert, bis die deutsche Botschaft ein Visum ausgestellt habe. Elisabeth Mauro, Leiterin des Altenheimes St. Korbinian in Baldham, steuerte ein weiteres Beispiel bei: Auf die Aufenthaltsverlängerung von bereits beschäftigtem Personal aus dem Ausland habe man wochenlang und buchstäblich bis zum letzten Tag vor der drohenden Ausreise warten müssen. „Wir haben vielleicht die falschen Personalschwerpunkte im Land“, war ihre persönliche Lehre daraus.

Marina Matjanovski, Bereichsleiterin im Funktionsdienst der Kreisklinik, kritisierte, dass Hauptschüler „mit einem guten Quali keinen Zugang zur dreijährigen Pflegeausbildung haben“.