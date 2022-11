Weil er seine Tochter sehen wollte: Frau beißt Vater in den Bauch

Von: Helena Grillenberger

Vor dem Ebersberger Amtsgericht zeigte der Mann seine Narbe der Bissverletzung. © SRO

Die Narbe einer „enormen Bissverletzung“ ziert heute den Bauch eines 33-Jährigen, der nun in Ebersberg wegen Körperverletzung vor Gericht stand.

Ebersberg - Der 33-Jährige hatte im Februar sein Kind in Steinhöring besuchen wollen. Frau und Tochter leben bei einer Freundin seiner Frau. Die Freundin habe ihn nicht ins Zimmer seiner Frau gelassen. Sie sei aggressiv geworden, erklärte der Mann vor Gericht. „Bevor ich was machen konnte hat sie mir die Klamotten zerrissen und gesagt, sie will mir Probleme machen“, erinnerte er sich. Dann habe sie ihm auch schon in den Bauch gebissen. „Es war wirklich sehr schmerzhaft, ich dachte, sie würde ein Stück raus beißen und ich habe sie weggeschubst.“

Ein Zeuge erklärte, zwar erst nach dem Biss hinzugekommen zu sein, aber das Blut gesehen zu haben. Es folgte ein Kampf zwischen den beiden. Erst die Polizei habe die Frau von ihm lösen können, sagte der Angeklagte. Vor dem Richterpult zeigte er sowohl Fotos von der frischen Bisswunde als auch die Narbe an seinem Bauch.

Körperverletzung? Höchstens ein Kratzer bei der Selbstverteidigung

„Vielleicht hab ich sie beim Wegschubsen gekratzt“, meinte der Angeklagte. Aufs Ohr geschlagen, wie es in der Anklageschrift lautete, habe er sie jedoch nicht. Sein Verteidiger gab zu bedenken, dass man sich bei einem Biss in den Bauch wehren dürfe. „Und sehen Sie sich mal sein Kreuz an, wenn er einmal richtig zuhaut, so wie behauptet, dann wäre die Frau nicht mehr aufgestanden.“

Dass es sich bei dem Schlag um Selbstverteidigung gehandelt haben könnte, sah auch Richterin Vera Hörauf. Die Aussage des Zeugen bestätigte die Einlassung des Angeklagten. Die beiden Frauen waren nicht als Zeuginnen erschienen. Auch, dass der Angeklagte sich von Anfang an kooperativ gezeigt hatte, sprach zu seinen Gunsten und so entschieden Richterin und Staatsanwaltschaft, das Verfahren einzustellen.

