Senior-Wallach Sam kann nicht mehr aufstehen - dann rettet ihn die Feuerwehr

Von: Josef Ametsbichler

Mit einem Spezial-Hebegeschirr unterstützten die Feuerwehren Sam beim Aufstehen. © Freiwillige Feuerwehr Steinhöring

Ein Herz für Tiere haben jüngst die Feuerwehren Pöring und Steinhöring bewiesen - sie halfen einem alternden Pferd namens Sam wieder auf die Hufe.

Steinhöring - „Er hat sich einfach verlegt“, sagt Vroni Höfer, Sprecherin der Freiwilligen Feuerwehr Steinhöring, über einen tierischen Patienten, den sie am Freitagmorgen, 3. März, betreuen musste. Auf einem Hof im Weiler Winkl hatte sich Senior-Wallach Sam in seiner Box so unglücklich niedergelassen, dass er nicht mehr auf die Hufe kam.

Hilflos liegt der über 20 Jahre alte Wallach in seiner Box. Die Feuerwehren Steinhöring und Pöring unterstützten Sam beim Aufstehen. © Freiwillige Feuerwehr Steinhöring

Im Alter fehlt‘s am Schwung: Feuerwehrfrau betreut aufgeregten tierischen Patienten

Er sei zu nahe an der Wand gelegen und habe deshalb keinen Schwung mehr nehmen können, sagt die Feuerwehr-Sprecherin. Sie kümmerte sich daraufhin um das Tier, das trotz seines ruhigen Gemüts angesichts des herrschenden Retter-Trubels ängstlich und aufgeregt gewesen sei, „Das ist auch eine Form der Patientenbetreuung - wie beim Menschen“, sagt die Feuerwehrfrau.

Wehr aus Pöring hilft Sam mit Bergegeschirr auf die Hufe

Die Rettungsleitstelle entschloss zudem, die Feuerwehr-Kollegen aus Pöring (Gemeinde Zorneding) hinzuzuholen. Die dortige Wehr verfügt über ein spezielles Hebegeschirr für Großtiere. Damit und mit vereinten Feuerwehrler-Kräften gelang es schließlich, Sam wieder auf die Hufe zu hieven. Für dieses Manöver hatte ihm eine mitalarmierte Tierärztin ein leichtes Betäubungsmittel zur Beruhigung verpasst.

Sams Rettung im Video: So hilft die Feuerwehr einem Pferd beim Aufstehen

So gelang die Aktion ohne Verletzungen bei Mensch und Tier. Sams Besitzer würden sich liebevoll um den Senior-Wallach kümmern, hat Feuerwehrfrau Höfer beobachtet. Nun solle er in seine Box noch spezielle Gummimatten bekommen, die ihm das Aufstehen erleichtern. Damit das Pferd auch im Alter mobil bleiben kann.

