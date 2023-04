Überschlag in den Straßengraben: Fahrer steigt unverletzt aus

Von: Sabine Heine

In der Nähe des Forstinger Bahnübergangs ereignete sich am Samstag ein Unfall. Symbolfoto. © Daniel Karmann

Da hat einer richtig viel Glück gehabt: Bei einem schweren Unfall auf der B304 bei Forsting blieb der Fahrer unverletzt.

Pfaffing - Glück gehabt! Auf der B304 bei Forsting hat sich Samstag gegen 16:55 Uhr, ein Unfall ereignet. Ein 24-jähriger Eiselfinger befuhr laut Polizei Wasserburg mit seinem Pkw die B304 von Edling kommend in Richtung Forsting. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in der Rechtskurve nach dem dortigen Bahnübergang die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Pkw überschlug sich und blieb im Straßengraben unweit der Schienen auf dem Dach liegen.

Die B304 sowie die Bahnstrecke mussten für die Dauer der Unfallaufnahme, ca. eine halbe Stunde, komplett gesperrt werden, so die Polizei.

Der junge Fahrzeuglenker blieb glücklicherweise unverletzt, wurde jedoch vorsorglich mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Die freiwilligen Feuerwehren aus Pfaffing, Tulling und Albaching waren mit etwa 55 Einsatzkräften vor Ort und kümmerten sich um die Verkehrslenkung und die Reinigung der Straße.

Erst vor einem Monat ereignete sich unweit von Steinhöring ein weiterer schwerer Verkehrsunfall. Da fuhr eine Seniorin gegen einen Lastwagen, der ihr entgegenkam. Dabei musste die Frau zwar von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, aber auch sie blieb zum Glück unverletzt. Der Lkw hatte vorbildlich reagiert und sein Schwerlastfahrzeug in allerletzter Sekunde in einen Parkplatz manövrieren können.

