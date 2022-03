Hier könnte die größte Photovoltaik-Anlage des Landkreises entstehen

Freiflächen-Photovoltaikanlagen wie diese halten Befürworter der Energiewende für ideal, weil sie keine Flächen versiegeln. Anwohner wehren sich oft gegen und argumentieren mit der Beeinträchtigung des Landschaftsbilds. © dpa

In der Gemeinde Steinhöring könnte auf 17 Hektar Fläche die größte Freiflächen-Photovoltaikanlage des Landkreises Ebersberg entstehen. Der Gemeinderat hat erste Weichen dafür gestellt. Damit macht er sich nicht nur Freunde.

Steinhöring – Manche Anwohner sind stinksauer. „Warum bei uns vor der Haustür?“, fragen sie. Sie hätten doch schon das Tanklager, das die Landschaft verschandle. Einige drängen sich nach der jüngsten Gemeinderatssitzung in Steinhöring um die aushängenden Fotos, die den Ort des Vorhabens zeigen. „Der Dreck kommt immer zu uns, an die Landkreisgrenze,“ sagt ein Betroffener aufgebracht.

Die Gemeinde plant eine Freiflächen-Photovoltaikanlage bei Buchschechen südlich des Tanklagers der OMV Deutschland, wo Rohöl aus der Transalpinen Pipeline (TAL) zwischengelagert wird. Es wäre die größte Anlage dieser Art im Landkreis Ebersberg. Der Aufstellungsbeschluss für den dafür notwendigen Flächennutzungsplan sowie der für den Bebauungsplan waren soeben bei nur einer Gegenstimme im Gemeinderat verabschiedet worden.

Auf einer Fläche, die an die Tanklager angrenzt, soll die Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen. © pke

Das sei „nicht mehr als eine reine Absichtserklärung“ versuchte Steinhörings Bürgermeisterin Martina Lietsch (parteilos) die Anwohner zu beruhigen. „Mit den heutigen Beschlüssen zeigen wir lediglich eine Bereitschaft, damit geplant werden kann.“

NIederbayerische Firma und EBERwerk wollen Anlage errichten

Die Firma ENVALUE aus Hofkirchen im Landkreis Passau wolle gemeinsam mit dem kommunalen Energieversorgungsunternehmen EBERwerk diese Anlage auf dem Grundstück eines Steinhöringer Landwirts errichten. Das sei doch gar nicht schlecht, schließlich müsse die Energiewende im Landkreis vorangetrieben werden, betonte Lietsch. Die beabsichtigte Anlage auf einer Fläche von 17 Hektar würde einen großen Beitrag dazu leisten: „Von den 27 Millionen Kilowattstunden Strom, die Steinhöring braucht, könnten mit der Anlage bis zu 20 Millionen abgedeckt werden.“

Die Anwohner fühlen sich überfallen. „Erst heute haben wir von diesen Plänen erfahren,“ sagt eine ältere Frau aufgeregt. Sie und die anderen, die protestieren, kommen aus Oberseifsieden, aus Holzhäusln, aus Unterseifsieden. „Warum muss uns das komplett vor die Nase gesetzt werden? Hätte man eine solche Anlage nicht auf drei bis vier Flächen verteilen können?“ Die Rede ist von einem etwa 17 Hektar großen Gelände, das derzeit landwirtschaftlich genutzt wird. „Natürlich sind wir für die Energiewende,“ betonen alle, „aber gegen Flächenverbrauch und vor allem für Nahrungsmittelsicherheit, die gerade in den jetzigen Zeiten wichtig ist.“

Einige schimpfen auch auf den niederbayerischen Investor, der mit einer Anlage auf freier Fläche viel mehr verdienen könne, als bei einer Anlage mit kompliziertem Aufbau. „Was ist eigentlich mit dem örtlichen Supermarkt? Warum ist dort noch keine Solaranlage auf dem Dach? Oder auf manch gemeindlicher Liegenschaft?“ fragt einer. „Mit Sicherheit gibt es auch andere Flächen, die zur Verfügung stehen. Auch rechts und links von Autobahnen könnte man solche Anlagen bauen.“

Nicht alle sind dafür: Anwohner betrachten die ausgehängten Fotos und machten ihrem Unmut Luft. © pke

Gegenüber der Ebersberger Zeitung spricht Bürgermeisterin Martina Lietsch am Tag nach der Sitzung von einer großen Chance für Steinhöring. Die geplante Fläche befinde sich in einem Gebiet, das durch die Tanklager „vorbelastet“ sei. Von Norden her wäre die Freiflächen-Photovoltaikanlage überhaupt nicht einsehbar, von anderen Himmelsrichtungen nur bedingt. „Wir müssen uns zur Energiewende bekennen“, sagte Lietsch, die den Standort auch deswegen für ideal hält, da der Netzanschluss der Anlage über das nahe Umspannwerks des Tanklagers erfolgen könnte. „Kurze Wege also“, so die Bürgermeisterin, die betont, das zudem derzeit alle gemeindlichen Gebäude daraufhin geprüft werden, ob sich auf deren Dächern Photovoltaikanlagen verwirklichen lassen. Für das Vorhaben am Tanklager rechnet sie mit einem rund einjährigen Bebauungsplanverfahren. „Da wird alles sauber abgearbeitet, einschließlich artenschutzrechtlicher Gutachten“, so die Rathauschefin. Sie sagt, dass in dem Gebiet ein Kiebitz-Vorkommen registriert worden sei. pke/ac

