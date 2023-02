„Dächer zupflastern“: Steinhöring versorgt sich bald selbst mit Strom

Von: Sabine Heine

Teilen

Die Gemeinde Steinhöring setzt auf Photovoltaik. Ein Gutachten gibt dieser Idee nun grünes Licht. © dpa

Auf fünf kommunalen Dächern könnte schon bald ausreichend Energie gewonnen werden, um die Liegenschaften der Gemeinde Steinhöring mit Strom zu versorgen. Die Weichen dafür sind gestellt.

Steinhöring – Der Weg zur Energieautonomie der Gemeinde Steinhöring ist frei. Die Gemeinderäte sind sich einig: Wir erzeugen unseren Strom selbst. Mit Sonnenenergie. „Die Dächer gehören zugepflastert!“ brachte CSU-Gemeinderat Johannes Antoni die einhellige Meinung auf den Punkt.

Die Gemeindeverwaltung hatte zuvor bei der Energieagentur Ebersberg München ein Gutachten in Auftrag gegeben, das insbesondere die wirtschaftliche Machbarkeit des Vorhabens klären sollte. Tobias Sassmann stellte dem Gemeinderat jetzt die Ergebnisse vor. Und die waren erfreulich: In Steinhöring stehen fünf kommunale Gebäude zur Verfügung, auf deren Dächern sich der Aufbau von Photovoltaikanlagen lohnt.

Vorrangiges Ziel: Selbstversorgung

„Es geht nicht vorrangig darum, den Strom ins Netz einzuspeisen“, erklärte Sassmann den Gemeinderäten, „sondern ihn selbst zu verbrauchen“. Insbesondere angesichts weiter steigender Strompreise.

Untersucht hat die Energieagentur nun Schule, Kindergarten, Dorfgemeinschaftshaus in Tulling, Bauhof und Feuerwehr in St. Christoph. Fazit: Auf diesen Gebäuden könnte mindestens so viel Energie erzeugt werden, wie auch verbraucht wird. Der Energieberater erklärte dies mit verschiedenen Varianten und empfahl der Gemeinde Steinhöring den Ausbau der Dachflächen mindestens auf den Energieverbrauch auszulegen oder sogar, mit Hinblick auf die Zukunft, größere PV-Anlagen zu bauen.

Auch zum Thema Kosten gibt es erste Zahlen: Die Ausrüstung aller fünf Dächer mit Photovoltaikanlagen nach dem jeweiligen Energieverbrauch in den Gebäuden würde 253 000 Euro kosten. Dazu kämen jährliche Betriebskosten von 1500 Euro.

Freiflächen-Anlagen ebenfalls im Visier

„Wichtig ist doch, dass möglichst viele Anlagen auf die Dächer kommen“, sagte Bürgermeisterin Martina Lietsch. „Wir sollten mit Schule und Kindergarten anfangen.“ Dort wird auch am meisten Energie verbraucht, und hier wären die Anlagen einfach zu installieren. Auch in Tulling könnte es schnell gehen. Dort will die Dorfgemeinschaft das Projekt selbst vorantreiben. Beim Feuerwehrhaus gibt es noch bauliche Details zu klären. Ebenso steuerliche Aspekte für alle Vorhaben. Das Thema Bauhof wirft noch einige Fragen auf. Zum Beispiel, ob es später einmal möglich wäre, den Betrieb der Kläranlage einzubeziehen. In diesem Areal, deutete die Bürgermeisterin auf der Sitzung an, könne man sich auch vorstellen irgendwann einmal eine Freiflächen-Photovoltaikanlage aufzustellen. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

Alle jetzt zur Verfügung stehenden Dachflächen sind unbeschattet und bieten Raum für erheblich mehr PV-Anlagen, als unbedingt erforderlich. Lietsch: „Wir sind auf einem gutem Weg.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.