Wut an Porsche ausgelassen

Hätte es jeden treffen können, oder hat dieser Unbekannte etwas gegen Porschefahrer? Die Ebersberger Polizei ermittelt nach einer massiven Sachbeschädigung in Steinhöring.

Steinhöring - Ein bislang unbekannter Täter hat seiner Wut an einem geparkten Porsche in der Abersdorfer Straße in Steinhöring freien Lauf gelassen. Der Pkw wurde massiv am Fahrzeugheck, der linken Fahrzeugseite und an der Motorhaube, sowie auch am linken Außenspiegel zerkratzt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 2000 Euro. Außerdem wurde am gleichen Tatort ein Zeitungskasten, sowie ein Wasserleitungsrohr mit roter Farbe beschmiert. Hinweise aus der Bevölkerung auf den oder die Täter bitte direkt an die Polizeiinspektion Ebersberg unter der Telefonnummer (0 80 92) 82 68-0.