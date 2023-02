Notorischer Schwarzfahrer: Freiheitsstrafe

Innerhalb weniger Stunden wurde ein Steinhöringer gleich dreimal beim Schwarzfahren erwischt. © DPA

Wegen Schwarzfahren ins Gefängnis. Das kommt immer wieder vor. Ein Steinhöring schrammte jetzt knapp an den schwedischen Gardinen vorbei.

Steinhöring – Innerhalb von wenigen Stunden ist ein Steinhöringer im vergangenen Jahr dreimal beim Schwarzfahren in der S-Bahn erwischt worden. Nun musste sich der 57-Jährige vor dem Ebersberger Amtsgericht verantworten. Er erhielt eine Freiheitsstrafe.

Das erste Mal sei der Angeklagte im Mai 2022 morgens an der Haltestelle Kreuzstraße aufgehalten worden. Es folgten weitere Kontrollen um kurz vor neun Uhr in Neubiberg und um zwölf Uhr in Haar. „Ich war mit meinem Ex-Arbeitskollegen unterwegs“, bestätigte der Steinhöringer seine Tat. Die auferlegten Strafen von jeweils 60 Euro schienen den Mann jedoch nicht sonderlich beeindruckt zu haben. Keine zwei Tage später ging er den Kontrolleuren erneut ins Netz. Diesmal in Trudering.

Da der Mann in der Vergangenheit bereits mehrmals polizeilich in Erscheinung getreten ist – Hausfriedensbruch, räuberischer Diebstahl, Erschleichen von Leistungen – reichte es für Richterin Vera Hörauf nicht mit einer Ermahnung: Trotz der geringen Schadenshöhe von knapp 14 Euro verurteilte sie den Steinhöringer zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten auf Bewährung und einer Geldauflage von 500 Euro. „Ich hoffe ich sehe Sie hier nicht mehr wieder“, ermahnte sie den 57-Jährigen nach dem Urteil.

Anna Liebelt

