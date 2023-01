Lebensborn: Nur jede vierte Mutter holte ihr Kind heim

Von: Michael Seeholzer

Symbol der düsteren Vergangenheit: Die stillende Mutter aus der Nazi-Zeit. Im Hintergrund das Hauptgebäude des heutigen Betreuungszentrums Steinhöring. © Stefan Rossmann

In Steinhöring stand im 3. Reich das „Haus Hochland“. Hier sollte für mehr „arischen“ Nachwuchs gesorgt werden. Der Historiker Rudolf Oswald schlägt nun ein neues Kapitel auf.

Steinhöring – Es war das erste Heim seiner Art im 3. Reich und hier sollte auch die Geschichte der Aktion „Lebensborn“ insgesamt ein Ende nehmen. Als die Amerikaner am 3. Mai 1945 in Steinhöring einrückten, hatten Angestellte der Einrichtung „Haus Hochland“ alle Unterlagen über die damals untergebrachten Kinder verbrannt. 1438 Geburten waren hier registriert worden, wie man heute trotzdem weiß. Das Heim war eines von vielen und sollte dem Zweck dienen, für mehr „arischen“ Nachwuchs zu sorgen.

Riesiges Interesse herrschte im Heimatmuseum Grafing an dem Lebensborn-Vortrag. © ROSSMANN

Für die Kinder aber, die zum Teil auch aus von der Wehrmacht überfallenen Gebieten stammten, und dort schlicht entführt worden waren, war das Unglück mit der Ankunft der Amerikaner nicht zu Ende. „Für viele begann jetzt erst das eigentliche Drama“, berichtete der Historiker Rudolf Oswald im Rahmen eines Vortrags im Grafinger Heimatmuseum. Das Interesse an den Vorgängen im „Haus Hochland“, das von 1936 bis 1945 bestand, und um dass sich manche Gerüchte bis zum heutigen Tage ranken, ist nach wie vor groß. Der Vortragsraum jedenfalls war dem Aufkommen der Besucher schon eine Viertelstunde vor Beginn der Veranstaltung nicht mehr gewachsen. Die Leute standen zum Teil auf den Gängen oder mussten wieder heimgehen, weil kein Platz für sie war. Stadtarchivar Bernhard Schäfer versprach aber, dass es eine Wiederholungsveranstaltung geben soll, vielleicht dann in einem etwas größeren Rahmen.

Historiker kennt die Örtlichkeit, er arbeitete dort

Eingeladen hatte der Historische Verein für den Landkreis Ebersberg. Der Referent Rudolf Oswald ist gebürtiger Aßlinger, hat eigener Auskunft nach vor 15 Jahren noch selbst in Steinhöring im Betreuungszentrum gearbeitet, hat Neuere Geschichte studiert und wohnt jetzt in Reichertshofen. Während die Historie des Steinhöringer Lebensborns von 1936 bis 1945 schon Gegenstand zahlreicher Untersuchungen war, ist Oswald der Frage nachgegangen, wie die Katholische Jugendfürsorge und die Caritas in den Nachkriegsjahren ihrer Verantwortung für die nach dem Zusammenbruch im Heim verbliebenen Kinder gerecht geworden sind. Damit hat er ein neues Kapitel des Lebensborns aufgeschlagen, dessen Ergebnisse er in seinem Buch „Das Haus Hochland – Steinhöring“ zusammengefasst hat. Die zahlreichen Aspekte daraus waren Gegenstand seines interessanten Vortrags.

Die Lebensborn-Kinder „lebten dort noch Monate oder sogar Jahre“. Unter anderem habe die Aufgabe auch darin bestanden, das Vermögen der Kinder zu verwalten. „Die Nachkriegshistorie steht erst in ihren Anfängen“, berichtete der Referent. Der Lebensborn war 1935 als Verein gegründet worden zuerst mit dem Ziel, „illegale Abtreibungen zu reduzieren“. Hier konnten ledige Mütter ihre Kinder zur Welt bringen. Den Frauen wurde strikte Anonymität zugesichert. Es gab sogar ein eigenes Standesamt dafür.

Frauen hoher Nazi-Funktionäre kamen zur Entbindung nach Steinhöring

Auch Frauen oder Freundinnen von hohen Nazifunktionären kamen zur Entbindung nach Steinhöring, denn das „Haus Hochland“ hatte einen guten Ruf als modernste Einrichtung seiner Zeit. Die Verpflegung war gut und stammte aus der umliegenden Landwirtschaft. Weil aber größte Geheimhaltung herrschte, gab es später Probleme, zum Beispiel „eingedeutschte“ Kinder aus besetzten Gebieten wieder ihren leiblichen Eltern zurückzugeben. Erste Verbindungen der Caritas zum späteren Lebensborn gab es deswegen, weil in dem Anwesen ursprünglich einmal ein Heim für Ruhestandspfarrer errichtet werden sollte. Die Weltwirtschaftskrise durchkreuzte diese Pläne, wie Oswald berichtete.

Er berichtete auch, dass unmittelbar nach Kriegsende ein Landpfarrer und ein Landarzt in Steinhöring mit der Situation der am Ende noch stark angestiegenen Kinderzahl aus anderen Heimen vollkommen überfordert waren. Die allermeisten der verbliebenen Kinder hätten keinerlei Kontakt zur leiblichen Mutter gehabt, und nur ein Fünftel sei damals in Begleitung eines Elternteils gewesen. Insgesamt seien nur 30 Kinder einwandfrei identifiziert worden.

Amerikaner stehen vor einem Rätsel

Auch die Amerikaner standen diesbezüglich vor einem Rätsel. 150 Kinder waren zumeist noch nicht einmal zweieinhalb Jahre alt, viele davon mussten klinisch behandelt werden. In dieser Situation, so berichtete der Historiker, habe es mehrere Optionen gegeben. Die Kinder hätten in die Obhut von internationalen Heimen gegeben werden können. Es habe anfangs wohl auch die Hoffnung bestanden, dass sich die verschwundenen Mütter melden. Daraus wurde oft nichts. Die dritte Option schließlich sei gewesen, auf eine effektive Pflegschaftsvermittlung zu setzen. Das funktionierte insofern, als zum Jahreswechsel 1945/1946 die Hälfte der Kinder auf diese Art bereits untergebracht werden konnten. Nur jede vierte Mutter holte ihr Kind wieder heim, wie Oswald herausgefunden hat. Das letzte Kind fand aber erst im Mai 1948 einen Platz.

Rudolf Oswald, Historiker. © ROSSMANN

Die Caritas, wohl anfänglich mit im Boot bei der Aufarbeitung, „verfügte nicht über das notwendige Knowhow“, sagt Oswald auf der Grundlage seiner Recherchen. Weit mehr Erfahrung hatte hingegen die Katholische Jugendfürsorge, bei der ab dem Winter 1945 bei der Vermittlung der Kinder auch alle Fäden zusammenliefen. In einigen Fällen gelang es, dass die Mütter ihre Kinder tatsächlich wieder aufnahmen. In jedem Fall aber sei eine Familienunterbringung der Abgabe der Kinder in eine Anstalt vorgezogen worden. Die Rückführung der entführten Kinder in ihre Heimatländer, so ergaben Oswalds Recherchen, habe nicht zu den bevorzugten Optionen gehört. Im Gegenteil: Habe es Anfragen von internationalen Suchdiensten gegeben, sei die Kooperation durch die Jugendfürsorge oft recht einsilbig ausgefallen. Für diese Haltung habe es auch einen mutmaßlichen Grund gegeben: Es herrschte die nicht unbegründete Angst, dass die Kinder in ihren ursprünglichen Heimatländern Ressentiments ausgesetzt sein würden.

Oswalds Fazit zur Verantwortung für die Schicksale in der Nachkriegszeit: Caritas und Katholische Jugendfürsorge seien zwar für diese Aufgabe prädestiniert gewesen, aber „auch in diese Rolle gedrängt“ worden. Vor allem die Jugendfürsorge habe sich mit „Gewissenhaftigkeit, Eifer und Genauigkeit“ ihren selbst übernommenen Pflichten gewidmet. Ziel sei dabei gewesen, Kindern wieder eine Familie zu geben. Aus heutiger Sicht aber, so sagte der Referent, seien die Persönlichkeitsrechte der Kinder nicht ausreichend gewürdigt worden. Und wie eine Augenzeugin von damals berichtete, würden manche Betroffene noch heute unter ihrer ungeklärten persönlichen Geschichte leiden.

