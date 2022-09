Wegen häuslicher Gewalt: Spezialkommando stürmt Haus in Steinhöring

Von: Josef Ametsbichler

Beamte des Sondereinsatzkommandos der Polizei haben bereits am frühen Sonntagmorgen, 25. September, ein Haus in Steinhöring gestürmt. (Symbolfoto) © Symbolfoto/Marius Becker/dpa

Steinhöring – Beamte des Sondereinsatzkommandos der Polizei haben bereits am frühen Sonntagmorgen, 25. September, ein Haus in Steinhöring gestürmt. Das bestätigte nun das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim auf Anfrage der EZ. Dem Einsatz in einem Ortsteil außerhalb des Kernorts vorausgegangen sei eine Anzeige einer Frau wegen häuslicher Gewalt.

Bei dem Beschuldigten handle es sich um einen durch etliche Fälle polizeibekannten Mann. Gleichzeitig durchsuchten die Beamten zwei weitere Wohnobjekte des Mannes im Landkreis Rosenheim, so das Präsidium. Wo genau, das verrät die Polizei nicht.

Hausdurchsuchung: Polizei findet Bargeld

Die Massivität des Vorgehens der Beamten habe sich aus „anderen Dingen im Hintergrund“ ergeben, die zusätzlich zum Vorwurf der häuslichen Gewalt aufgekommen seien. Diese sei aber nach wie vor der zugrunde liegende Vorwurf gegen den Mann. Im Ort hatten Gerüchte über Verbindungen ins Rocker- oder Rotlichtmilieu die Runde gemacht, die die Polizei nicht bestätigen kann.

Gefunden worden sei bei der Durchsuchung reichlich Bargeld, das sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag summiere. „Die Herkunft des Geldes wird überprüft, also ob es aus legalen oder illegalen Quellen stammt“, so der Polizeisprecher weiter. „Hier gilt aber die Unschuldsvermutung“, betont er. Der Beschuldigte sei in Steinhöring angetroffen und vorübergehend festgenommen worden, nun aber wieder frei.

