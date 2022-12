Weil immer wieder was kaputtgeht: Rentner (79) kämpft gegen Raser und Laster in Abersdorf

Von: Helena Grillenberger

Seit dem Jahr 2018 kämpft Ludwig Loibl (79) unermüdlich dafür, die Verkehrssituation in seinem kleinen Heimatort Abersdorf zu ändern. Bisher ohne Erfolg. Wir wollen gar keine Umleitung oder sowas. Ludwig Loibl, Abersdorf © PETER KEES

Seit vielen Jahren kämpft Ludwig Loibl unermüdlich dafür, die Verkehrssituation in seinem Heimatort Abersdorf zu ändern. Er fühlt sich von der Politik alleingelassen.

Abersdorf – In eine dicke Winterjacke gepackt steht Ludwig Loibl auf dem Fußgängerweg neben der Bushaltestelle am Abersdorfer Ortsausgang. Er beobachtet die Geschwindigkeitsanzeige neben der Kreisstraße, während sich von Steinhöring aus ein Auto nähert: Dieses Mal zeigt die Anzeige keine überhöhte Geschwindigkeit. Dieses Mal.

Seit 2018 kämpft Loibl unermüdlich dafür, die Verkehrssituation in seinem Heimatort zu ändern. Zum einen ist bereits ein Schild vorhanden, das Lkw mit einer Länge von über zehn Metern die Durchfahrt in nördlicher Richtung verbietet – die sollte es aber in beide Richtungen geben, findet Loibl. Eigentlich haben Lkw gar nichts in der kleinen Steinhöringer Ortschaft verloren, schließlich gibt es nur ein paar Kilometer entfernt, bei Albaching im Nachbarlandkreis Rosenheim, eine Umgehungsstraße, so der 79-Jährige. Und dann ist da noch das Thema Geschwindigkeit: Denn mitten im Ort gibt es eine enge und scharfe Kurve. Die sei nicht gut einsehbar, erklärt Loibl. Und auch mit 50 km/h schon kaum fahrbar. Regelmäßig höre der Anwohner die Lkw Vollbremsungen vor der Engstelle hinlegen.

Regelmäßig werden Pfosten und Schilder umgefahren

Zwei Lkw passen ohnehin nicht nebeneinander; aber selbst ein Lkw und ein Auto haben auf der Straße, die seit ihrer Sanierung vor wenigen Jahren keinen Mittelstreifen mehr hat, kaum nebeneinander Platz, klagt der Abersdorfer: „Die Lkw müssen bei Gegenverkehr auf den Gehweg oder auf Privatgrund ausweichen.“ Durch die hohen Geschwindigkeiten werden regelmäßig Pfosten und Schilder umgefahren.

An der Engstelle zeigt Loibl auf das angrenzende Haus – an dessen Eck ein gutes Stück herausgebrochen ist. Direkt davor eine ramponierte Straßenbegrenzung. „Die muss so oft ausgewechselt werden, das glauben Sie nicht“, sagt er. Allgemein sei die Straße zu eng, für Fußgänger sei kein Platz. Wenigstens habe ein Teil des Orts mittlerweile einen Gehweg. Eine Querungshilfe wie einen Zebrastreifen gibt es nicht – gefährlich vor allem für Kinder, die die Schulbushaltestellen an den jeweiligen Ortsausgängen nutzen müssen.

Zu wenig Platz für eine Verkehrsinsel

Jeden, der im Landkreis Rang und Namen hat, hat der Rentner deshalb bereits angeschrieben. Er hat ein Treffen mit dem Ebersberger Landrat Robert Niedergesäß, der Steinhöringer Bürgermeisterin Martina Lietsch und einem Vertreter des Bauamts Rosenheim organisiert. Der Rosenheimer Landrat war nicht da, wie Loibl anmerkt – dabei ist er auf die Unterstützung aus dem Nachbarlandkreis angewiesen: Denn in Ebersberg wurde getan, was in der Macht des Landkreises bzw. der Gemeinde, lag. So wurden an beiden Ortsausgängen Geschwindigkeitsmessgeräte aufgestellt.

Für eine Verkehrsinsel ist jedoch zu wenig Platz, erklärt Martina Lietsch, Steinhörings Bürgermeisterin. Bevor die Gemeinde einen Zebrastreifen in Betracht ziehen kann, brauche es erst eine Verkehrszählung. Auf die wartet Loibl aber seit zwei Jahren, wie er sagt, obwohl er sie nicht für die Lösung hält – „es geht ja nicht drum, wie viele fahren, sondern wie schnell und wo sie sich begegnen“, betont er.

Bei Wind und Wetter stand der 79-Jährige an der Straße, um Autos zu zählen

Tage hat der Rentner bereits damit verbracht, trotzdem in Abersdorf an der Straße zu stehen und selbst Autos zu zählen – bei strahlendem Sonnenschein oder mit Schirm im strömenden Regen – von vier Uhr morgens bis halb sieben abends kann er Strichlisten vorlegen. Fein säuberlich aufgedröselt, wie viele Pkw, Lkw, Lkw mit Anhänger, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Motorräder den Ort durchfahren. Dazu hat er noch dutzendfach Video- und Fotomaterial von Geschwindigkeitsüberschreitungen und kritischen Verkehrsbegegnungen im Ort angefertigt.

Das Bauamt verweist auf Nachfrage an das Landratsamt Ebersberg. Loibl erinnert sich dass die Rosenheimer ihm bei einem Ortstermin bedeutet hätten, er solle sich nicht zu aufregen, schließlich passiere doch nichts. „Sind wir mal froh, dass nix passiert“, zeigt sich der 79-Jährige fassungslos ob dieser Aussage. „Ich möchte nicht wissen, wie oft es bloß knapp gut ausgegangen ist.“

Trotz Unterschriftensammlung keine Unterstützung vom Landratsamt

Im Ort hat Loibl Unterschriften gesammelt. 127 sind es insgesamt. „Wir wollen gar keine Umleitung oder sowas“, versichert er. „Darum geht’s gar nicht.“ Alles, was die Abersdorfer wollen, sei, dass zumindest die langen Lkw beidseitig aus dem Ort gehalten werden.

Auf weitere Unterstützung wartet Loibl dennoch schon lange – und vergeblich. Das Landratsamt Rosenheim erklärt, ein Teilstück der entsprechenden Straße, über die der Verkehr bei Albaching umgeleitet würde, sei bereits mehrmals als Unfallhäufungsstrecke geführt worden. „Bei einer entsprechenden Beschilderung würde Schwerverkehr dann noch zusätzlich über diese Strecke geführt werden.“ Auch der Rest der Strecke, befürchtet der Nachbarlandkreis, könnte zu einer solchen Unfallhäufungsstrecke werden, wenn der Verkehr auf der Straße zunimmt. Außerdem, so das Rosenheimer Landratsamt weiter, hätten dann kleinere Ortschaften in Rosenheim das gleiche Problem wie Abersdorf.

Kreisstraße hat überregionale Funktion

Auch aus der Ebersberger Behörde kommt eine ernüchternde Nachricht für die Abersdorfer: Zwischen 2010 und 2015 sei der Verkehr deutlich zurückgegangen, die Untere Verkehrsbehörde spricht von einer „erfreulichen“ Entspannung. Zwischen 2016 und 2020 gab es keinen, 2021 einen Verkehrsunfall innerorts. Und auch Ebersberg verweist auf die überregionale Funktion der Straße. „Eine Verdrängung des Schwerlastverkehrs würde diesen auf andere Örtlichkeiten verlagern.“

Die einseitige Durchfahrtsbeschränkung für Lkw länger als zehn Meter, bestehe bereits seit 22 Jahren, merkt das Amt außerdem an, um zu verhindern, „dass sich zwei Schwerlastfahrzeuge in der Ortschaft begegnen“.

Für Loibl unverständlich. Sein Leben lang hatte er berufsbedingt mit Unfallforschung zu tun. „Ich sehe die Probleme, weil ich sie mein Leben lang beseitigen musste“, erklärt er kopfschüttelnd. „Aber egal was ist, ich gebe nicht auf.“

