Seltene Vögel zu Besuch im Landkreis sind vielleicht Ausreißer

Seltene Gäste sind dem Landesbund für Vogelschutz im Landkreis Ebersberg immer noch lieber als gar kein Besuch. Das ist aber wirklich kein alltäglicher Besuch gewesen.

Landkreis – Richard Straub, der Kreisvorsitzende der Vogelschützer, weiß in diesem Fall aber nicht genau, ob er sich über diese Vögel so richtig freuen soll. Denn möglicherweise stammen die Exemplare ja aus einer Tierhaltung und sind dort ausgebüxt. Selten sind die Gäste aber auf alle Fälle.

Immer die Kamera dabei

In den vergangenen Wochen sind am Berger See von Jägern Rostgänse gesichtet worden. Auch Straub hat die Vögel schon einmal zu Gesicht bekommen. „Wenn ich mit dem Auto oder dem Rad im Landkreis Ebersberg unterwegs bin, habe ich immer meine Kamera dabei“, berichtet der Vorsitzende, wie es zu dieser Begegnung kam, bei der auch Fotos entstanden.

Sehr aggressiv gegenüber anderen

Straub wohnt in Markt Schwaben, besucht aber regelmäßig die „Hotspots“ im Landkreis, wo sich seltene Vögel niederlassen. „Im vergangenen Jahr habe ich die Rostgänse schon einmal am Berger See gesehen“, sagt er und weiß nicht recht, was er genau davon halten soll. „Die haben ein sehr ausgeprägtes Revierverhalten“ und würden andere Vogelarten vertreiben, weiß Straub. „Besonders im Brutverhalten sind sie sehr aggressiv gegenüber anderen.“

Ob sich die Vögel – Straub hat deren vier gezählt – tatsächlich ein Hochzeitsplätzchen suchen, oder nur Durchzügler sind, könne man derzeit nicht genau sagen. „Vielleicht liegt der See ja auch nur auf ihrer Durchzugsroute.“ Im Norden des Landkreises Ebersberg liegt nämlich ein prominentes Ziel für Zugvögel.

Vogelschutzgebiet von internationalem Rang

Der Ismaninger Speichersee gehört mit der Hälfte seiner Fläche zum Landkreis und ist ein Vogelschutzgebiet von internationalem Rang. Der See ist ein sogenanntes Ramsargebiet und bekam wie etwa das Donaumoos, der Chiemsee, der Ammersee und der Starnberger See seinen Schutzstatus bereits im Jahr 1978. Die im damaligen iranische Staatsgebiet liegende Stadt Ramsar war der Namensgeber für eine internationale Konvention zum Schutz bedeutender Feuchtgebiete auf der Welt, zu der eben auch der Speichersee zählt, obwohl der ein künstliches Gewässer ist.

Das wäre eine kleine Sensation

Sollten sich die Vögel tatsächlich am Berger See dauerhaft niederlassen, wäre das freilich eine kleine Sensation. Denn der gesamte Brutbestand in Bayern wird vom Landesamt für Umwelt auf nur 20 Paare geschätzt. „Seit 1962 werden Rostgänse in Bayern mit zunehmender Regelmäßigkeit und Häufigkeit freifliegend beobachtet und sind wohl aus Vogelhaltungen entkommen, wenn auch die Beteiligung von Wildvögeln nicht auszuschließen ist“, informiert das Landesamt für Umwelt. Bruten in Freiheit seien erstmals 1993 in der Oberpfalz nachgewiesen worden. „Seither haben die Bestände in Bayern zugenommen.“ Fundorte gebe es bereits im Landkreis Traunstein zwei, einen in Freilassing und einen in Laufen.

So sieht die Rostgans aus

„Wie viele Exemplare am Berger See insgesamt schon gesehen wurden, etwa von Spaziergängern, weiß ich nicht“, sagt Straub. Damit alle wissen, wie eine Rostgans genau aussieht, hier eine kleine Beschreibung aus Wikipedia: Beide Geschlechter sind demnach „intensiv rostbraun oder rostgelb gefärbt und haben einen heller gelblichen oder weißen Kopf. Die Vorderflügel sind weiß oder weißlich, Handschwingen und Schwanz sind schwarz, die Armschwingen sind smaragdgrün. Beide Geschlechter sind sich sehr ähnlich. Das Männchen ist an seinem schmalen schwarzen Halsring vom Weibchen unterscheidbar. Männchen sind etwas schwerer als die Weibchen.“ Sie hätten im Durchschnitt ein Gewicht von etwas unter 1,4 Kilogramm, während die Weibchen etwa 1,2 Kilogramm wögen. Die Begegnung mit einer Rostgans ist selbst für einen erfahrenen Vogelschützer wie Straub keine alltägliche Erfahrung. Zweimal hat er welche vor die Linse seiner Kamera bekommen: „Einmal in der Mongolei im Flug und einmal am Berger See.“

