Fahrer weicht Tier aus: Vier Schwerverletzte

Vier schwerverletzte junge Männer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich bei Niederaltmannsberg in der Gemeinde Steinhöring ereignete.

Steinhöring - Ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Ebersberg war am Freitagabend, 11. Oktober, gegen 22.45 Uhr mit seinem BMW auf der Kreisstraße EBE 20 von Steinhöring in nördliche Richtung unterwegs. Auf nahezu gerader Strecke musste er auf Höhe von Niederaltmannsberg einem Tier nach links ausweichen, wodurch sein Pkw ins Schleudern geriet. Letztendlich kam das Fahrzeug links von der Fahrbahn ab, wo es sich in der angrenzenden Böschung mehrmals überschlug.

Männer befreien sich aus Auto

Nach Angaben der Polizei konnten sich sowohl der Fahrer als auch seine drei Mitfahrer im Alter von 17 bis 19 Jahren selbst aus dem total beschädigten Auto befreien.

Die vier Insassen wurden mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser in den Landkreisen Rosenheim, Ebersberg und München gebracht.

An dem Pkw war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstanden.

Sechs Rettungswagen vor Ort

Der Rettungsdienst war mit sechs Fahrzeugen am Unfallort. Die Feuerwehren aus Ebersberg und Steinhöring sorgten für die Absperrung und Ausleuchtung der Unfallstelle.

Nach gut einer Stunde war die Unfallstelle wieder geräumt und die Kreisstraße konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.

