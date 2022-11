Keine einzige Wortmeldung: Steinhöringer scheinen wunschlos zufrieden

Von: Peter Kees

Steinhörings Rathauschefin Martina Lietsch bei ihrem Rechenschaftsbericht während der Bürgerversammlung. © PKE

Wünsche, Anträge? Niemand meldet sich. Steinhörings Bürgermeisterin Martina Lietsch (FLS) fragt noch einmal nach. Der Saal bleibt stumm. Besser kann eine Bürgerversammlung nicht laufen – zumindest nicht für die Bürgermeisterin.

Steinhöring - Ihrem Rechenschaftsbericht hatte die Rathauschefin in der örtlichen Schulturnhalle eine Vorstellung der Energieagentur Ebersberg-München vorangestellt, um den Steinhöringern die Energiepolitik schmackhaft zu machen. „Wir sind es unseren Nachkommen schuldig, die richtigen Weichen zu stellen, auch in Sachen Energieversorgung“, sagte Lietsch. In diesem Zusammenhang verkündet sie stolz, dass die Gemeinde zeitnah die restlichen, noch nicht auf LED umgerüsteten 130 Straßenlaternen – spätestens im Januar – umrüsten will.

Photovoltaik: Offensichtlich keine Vorbehalte mehr

Beim Thema Photovoltaik hätte man aus der Zuhörerschaft eigentlich Vorbehalte erwartet und zwar zur geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage im Weiler Buchschechen. Als Lietsch im Frühjahr diesen Plan ihren Mitbürgern erstmals verkündete, gab es prompt Kritik mancher Anwohner, die die Landschaft verschandelt sahen. Inzwischen scheint es, hat man sich verständigt. Niemand erneuerte auf der Bürgerversammlung irgendwelche Vorbehalte.

Grund zu Beschwerden gab es auch in anderen Bereichen nicht. Der Haushalt der Gemeinde sei stabil, auch wenn die Gewerbesteuereinnahmen 2021 im Vergleich zu den Vorjahren knapp 150 000 Euro weniger betrugen. Der Grund dafür sei aber nicht Corona-bedingt, sondern läge in der Umstrukturierung eines großen Betriebes, erklärte Lietsch. Allerdings müsse auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich der positive Aufwärtstrend der Haushaltsjahre 2017 und 2018 nicht fortgesetzt hat. 2017 konnte die Gemeinde gut 1,2 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen verbuchen, 2021 lediglich 625 000 Euro. Die Einkommensteuereinnahmen dagegen sind 2021 mehr als 83 000 Euro höher als im Vorjahr. Das läge wohl daran, witzelte Lietsch, dass inzwischen mehr Frauen arbeiten gingen.

Viele Unsicherheiten bei den Finanzen der nächsten Jahre

Gleichwohl: „Eine Prognose für die kommenden Haushaltsjahre ist mit vielen Unsicherheiten behaftet,“ mahnte die Bürgermeisterin. „Ob es eine ähnlich positive Entwicklungen wie in den Haushaltsjahren vor Corona geben wird, ist unmöglich abzuschätzen.“ Lietsch ergänzt: „Mit Blick auf die Finanzlage ist immer darauf zu achten, dass freiwillige Aufgaben nur realisiert werden dürfen, wenn entsprechende Finanzierungsspielräume vorhanden sind und die Pflichtaufgaben nicht vernachlässigt werden.“ Unter diese freiwilligen Leistungen fällt womöglich die Fortsetzung der Städtebauförderprogramms, konkret die Überplanung des ehemaligen Lagerhauses am Bahnhof, für das im Frühjahr das Ergebnis eines Architekturwettbewerbs vorgestellt wurde. Lietsch dazu: „Der Gemeinderat hat beschlossen, wir machen auf alle Fälle weiter.“ 240 000 Euro hat das Wettbewerbsverfahren gekostet, ein Großteil davon wurde bezuschusst.

Problempunkte, die Lietsch ansprach: es gibt noch zu viele Wasserrohrbrüche und im Kompostabfall würden viele Mitbürger auch anderen Müll entsorgen. Deshalb hat sie Kontrollen eingeführt. Zwei Neuigkeiten wurde auch noch verkündet: Steinhöring bekommt demnächst zwei Elektroladesäulen, eine in Steinhöring, die andere in Tulling und ist vom Staatsministerium für Digitales just mit der Auszeichnung „Digitales Amt“ versehen worden.

