Hofladenbesitzer schnappt dilettantischen Kassen-Knacker - Kamera filmt wirre Aktion

Von: Josef Ametsbichler

Der Griff in die Kasse: Im Video ist klar zu erkennen, wie der Dieb einen Fünf-Euro-Schein und etwas Kleingeld an sich rafft – dafür droht ihm eine harte Strafe. © Video: Perwein Hofgut

Ein dilettantischer Dieb wird dank der schnellen Reaktion eines Hofladenbesitzers in Steinhöring geschnappt. Eine Kamera filmt das Geschehen.

Steinhöring – Als Julian Kürzeder am Sonntagnachmittag (21. Mai), auf seinen Handybildschirm schaut, traut er seinen Augen kaum. Über die Überwachungskamera seines Hofladens in Steinhöring (Kreis Ebersberg) beobachtet er live und in Farbe, wie ein Mann mit einem Holzschemel auf die dort aufgestellte Metallkasse eindrischt. Der Dieb wähnt sich erst erfolgreich, bis es für ihn steil bergab geht. Erstens, weil nur ein paar Kröten aus den überschaubaren Tageseinnahmen in der Kasse liegen. Zweitens, weil Kürzeder und seine Freundin Steffi Seehuber (beide 26), die den Selbstbedienungsladen gemeinsam betreiben, nur zwei Autominuten entfernt sind.

Handybenachrichtigung alarmiert Landwirt: Er stellt den Täter vor Ort

Nicht mit uns: Julian Kürzeder und Steffi Seehuber (beide 26) vor ihrem Steinhöringer Hofladen. © Stefan Roßmann

Das von der Handybenachrichtigung alarmierte Paar saust in die Bahnhofstraße, wo seit vergangenem Oktober der gartenschuppengroße Laden gegenüber dem Supermarkt steht. In dem liebevoll dekorierten Raum verkaufen sie Hühnereier aus eigener Landwirtschaft, Joghurt, Milch und Frischkäse auf Vertrauensbasis. Vier Diebstähle hatten sie bis dahin zu verzeichnen. „Alles Kleinkram“, wie Seehuber sagt. Nichts, weswegen sie ihr Konzept infrage stellen würden. Neu ist dieses Mal die Gewalt, die der Dieb anwendet. Während seine Freundin aus dem Auto die Polizei ruft, stellt Julian Kürzeder den Einbrecher vor Ort. Der schlaksige, junge Mann hat Glück, dass der Täter nicht so auf ihn losgeht wie auf die Ladenkasse. „Bisschen besoffen, nicht aggressiv“, beschreibt der Ladenbesitzer den Dieb.

Dilettantischer Kassen-Knacker unternimmt Fluchtversuch: Anzeige wegen schweren Diebstahls

Zum Kampf kommt es nicht, der Ertappte wartet gemeinsam mit den Ertappern auf die alarmierte Polizei. Als die Streife laut den beiden schon eine gute halbe Stunde auf sich warten lässt, unternimmt der Dieb einen halbherzigen Fluchtversuch, indem er vorgibt, dass er austreten muss. Nach einem weiteren Anruf und einer guten Dreiviertelstunde sei die Polizei zur Festnahme eingetroffen. Die Beamten erwähnen die Anfahrtszeit im Nachbericht nicht. Auf Nachfrage schließt Polizeichef Ulrich Milius nicht aus, dass es wegen anderer Einsätze zu Verzögerungen gekommen sein könnte. Die Inspektion wolle ihre Einsatztaktik aber nicht offenlegen.

Der Täter, laut Polizei ein 49-Jähriger aus dem Landkreis München, muss nun mit einer Anzeige wegen schweren Diebstahls rechnen. „Das war eine Spontantat“, sagt Ladenbesitzer Kürzeder kopfschüttelnd. Er und seine Freundin wollen weitermachen, klar. Unterm Strich laufe der Laden solide. Den gescheiterten Diebstahl wollen sie zur Abschreckung öffentlich machen. „Das lohnt sich nie!“, sagt Steffi Seehuber über die überschaubaren Tageseinnahmen, die in der Kasse zu finden seien. Auch andere Hofladenbesitzer im Kreis Ebersberg haben mit Einbrüchen und Diebstählen zu kämpfen - und rüsten technisch auf.

