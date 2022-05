So soll das neue Lagerhausgelände in Steinhöring aussehen

So sieht der Siegerentwurf für das Lagerhausgelände aus. Die markante Silhouette des Siloturms bleibt erhalten. © pke

So sieht der Siegerentwurf des Architektenwettbewerbes der Gemeinde Steinhörings aus.

Steinhöring – Im Jahr 1915 ist es gebaut worden, als Haus der Milchgenossenschaft am Bahnhof von Steinhöring. 1952 kamen Garage und Wohnung hinzu. 1954 wurde das Gebäude erweitert. 1960 ist der Getreidespeicher errichtet worden. 100 Jahre später – 2015 – hat die Gemeinde das Lagerhaus am Bahnhof von der Raiffeisen-Genossenschaft erworben. Platz für Wohnungen, einen Gemeindesaal und für den Heimatverein will man dort schaffen.

Dafür wurde 2021 ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, nachdem die Kommune auch das angrenzende Grundstück jenseits der Ebrach, auf dem noch ein verfallener Bauernhof steht, gekauft hatte. Bei dem Wettbewerb handelt es sich um einen „Realisierungswettbewerb zur Bebauung und Gestaltung des Lagerhausgeländes mit angrenzender Umgebung“. 16 Architekturbüros hatten Vorschläge eingereicht. Ende April saß die Jury zusammen und jurierte die Einreichungen vor Ort. Nun war Preisverleihung im alten Lagerhaus.

Saal samt Foyer im neuen Bürgerhaus

Das alte Raiffeisen-Lagerhaus am Steinhöringer Bahnhof: 2015 hat es die Gemeinde gekauft. © pke

In einer kleinen Ausstellung werden dort alle eingereichten Entwürfe präsentiert. Den 1. Preis erhielt der Entwurf der abp Architekten Stadtplaner, Burian Pfeiffer Sandner PartGmB aus München, die gemeinsam mit Lex-Kerfers Landschaftsarchitekten GbR aus Bockold gearbeitet hatten. „Die Arbeit analysiert präzise die Spezifik der Ausgangssituation,“ heißt es in der Jurybegründung, „als Ergebnis wird eine äußerst schlüssige städtebauliche Anordnung bestehender und neuer Gebäude zu einem eigenständigen und identitätsstiftenden Gesamtensemble vorgeschlagen.“

Der Plan sieht vor, den vorderen Teil des alten Lagerhauses bestehen zu lassen und den hinteren abzureißen und neu zu erbauen, so, dass die Bautypologie des heutigen Gebäudes bestehen bleibt. Auch die markante Silhouette des derzeitigen Siloturms soll als sichtbares Wahrzeichen erhalten bleiben. Dorthinein sollen Wohnungen gebaut werden. Außerdem wird – und das gefiel der Jury besonders gut – das kleine Nebengebäude erhalten, geplant für Gästewohnung und Fahrradunterstellplatz. Die Architekten sehen im Kopfteil des Bürgerhauses einen Saal samt Foyer vor, im Obergeschoss Räumlichkeiten für den Heimatverein und im hinteren Teil Platz für den ruhenden Verkehr, also Parkplätze.

Neue Wohngebäude statt altem Bauernhof

Auf dem Grundstück jenseits der Ebrach steht dieser alte Bauernhof – auch im Besitz der Kommune. © pke

Auf der „Insel“ jenseits der Ebrach, dort wo heute der alte Bauernhof steht, sollen zwei zweigeschossige Wohngebäude errichtet werden, samt Gemeinschaftsgarten und Kinderspielplatz. „Das architektonische Erscheinungsbild mittels differenzierten Holzlammellenschalungen für sämtliche Neubauten fügt diese auf selbstverständliche Weise sehr gut zu einem klar ablesbaren Ensemble zusammen,“ so die Jury in ihrer Bewertung dazu.

Steinhörings Bürgermeisterin Martina Lietsch bezeichnete den vor Ort ausgetragenen Wettbewerb als „äußerst gelungen“. Das einstimmig gefällte Ergebnis der Jury sei hervorragend, bewahre es doch Tradition und wage zugleich Modernes. Von einer komplexen Gesamtaufgabe sprach Preisgerichtsvorsitzender Hebensperger-Hüther, der in der Realisierung des Vorhabens eine große Chance für Steinhöring sieht und in seiner Ansprache immer wieder betonte, man solle das nun mit positiver Energie angehen. Die Zeiten seien freilich schwierig, doch man habe sich mit dem Entwurf auch für eine wirtschaftliche Lösung entschieden. Seine Prognose: Es werde für dieses Vorhaben sehr viele Zuschüsse geben, die Gemeinde werde kaum Geld dafür brauchen.

Presigeld für den ersten Preis: 32 000 Euro

Zufrieden mit dem Ergebnis: Bürgermeisterin Martine Lietsch. © pke

Vorgestellt wurden auch die Entwürfe des zweiten und dritten Preises, die mit 19 200 Euro bzw. 12 800 Euro Preisgeld dotiert sind. Das Preisgeld für den ersten Preis beträgt 32 000 Euro. Ferner wurden zwei Anerkennungspreise mit je 3000 Euro vergeben.

Alle eingereichten Entwürfe, die Pläne, sowie die dazugehörige Modelle können Interessierte noch bis Sonntag, 22. Mai (Donnerstag von 16 bis 18 Uhr, Freitag von 11 bis 13 Uhr, Samstag von 14 bis 16 Uhr und Sonntag von 10 bis 12 Uhr) im Lagerhausgebäude besichtigen. pke

