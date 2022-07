Über ein Dutzend Mädchen vergewaltigt: Rentner kommt hinter Gitter

Von: Angela Walser

Ein Rentner kommt ins Gefängnis, weil er mehrere junge Mädchen vergewaltigt haben soll. © Maurizio Gambarini/dpa

Schlich sich in Familien ein und missbrauchte Töchter und Freundinnen: Fast zehn Jahre Haft und Sicherheitsverwahrung für Steinhöringer (69).

Steinhöring – Neuneinhalb Jahre Haft plus Sicherungsverwahrung: Dieses Urteil hat am Dienstag ein 69-jähriger Rentner vor dem Landgericht München II wegen Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauchs mehrerer junger Mädchen kassiert. Richter Martin Hofmann attestierte dem Rentner einen „dissozialen, parasitären Lebensstil zu Lasten anderer Mitmenschen.“

Normalerweise bediene er sich nicht solcher Begriffe, aber für den Angeklagten gebe es keine passendere Bezeichnung, sagte der Richter. Das Entsetzen über das Ausmaß des Missbrauchs war ihm anzumerken.

Angeklagter hatte auch Geschwister missbraucht

Der 69-Jährige war zwischen 2012 und 2019 in Steinhöring geschickt kriminell vorgegangen. Er erschlich sich das Vertrauen schwacher Familien oder Alleinerziehender, gab sich mitunter als finanzkräftiger Millionär aus, füllte gerne die Mütter mit Alkohol ab und vergriff sich dann an den Töchtern, mitunter auch an deren Freundinnen. Und stets verbat er den Mädchen etwas zu sagen. Er drohte, sonst seine Familienförderung abzubrechen. Damit saßen die Teenager in der Sozial-Falle. „Es war ein Martyrium, eine ausweglose Situation“, sagte Richter Hofmann. Die insgesamt 15 Fälle, die abgeurteilt wurden, waren vermutlich nur die Spitze des Eisbergs.

Um sich ein Bild vom Angeklagten zu verschaffen, ließ das Gericht auch Bruder und Schwester als Zeugen aussagen. Und was sie berichteten, ging fast allen zu Herzen. Denn auch sie waren vom Bruder sexuell missbraucht worden. Noch nie hatten sie jemandem davon erzählt. Im Prozess gegen ihren Bruder machten sie erstmals ihre Missbrauchs-Erfahrungen publik. Der Angeklagte bestritt alles, bis ins letzte Wort. Sein Pflicht-Verteidiger war nicht zu beneiden und schwieg, als der Richter sagte: „Der Angeklagte lügt, sobald er den Mund aufmacht.“

Anzeige genau zum rechten Zeitpunkt

Dass es nicht die jungen Opfer waren, die Falsches behaupteten, hatten verschiedene Glaubwürdigkeits-Gutachten ergeben. Am Ende war es eine der malträtierten Freundinnen gewesen, die sich ein Herz nahm, alle Drohungen missachtete und den Angeklagten anzeigte und damit verhinderte, dass sich der Rentner ein weiteres Opfer suchte. Ihre Nebenklage-Anwältin hatte sie als „Heldin“ beschrieben.

Und tatsächlich kam die Anzeige exakt im richtigen Moment, als dem Angeklagten seine gängigen Opfer langsam zu alt wurden und er schon dabei war, eine weitere Familie zu zerstören und sich dann die Tochter als Opfer zu nehmen. In diesem wiederholten Handeln sah der Richter auch die Gefährlichkeit des Mannes, weswegen er die Sicherungsverwahrung anordnete.

