Dieser Mann hat über 600 Mopeds - Und sammelt weiter

Kunterbunte Sammlung: Christian Schächer inmitten einer kleinen Auswahl seiner Schmuckstücke. © PETER KEES

Schon als Zwölfjähriger begann Christian Schächer aus Steinhöring Zweiräder zu sammeln. Und er hat noch lange nicht genug.

Steinhöring – Er ist zweiter Bürgermeister in Steinhöring und hat eine Leidenschaft, seitdem er zwölf Jahre alt ist: Christian Schächer sammelt Mopeds. Der Enthusiasmus begann nach dem Tod des Großvaters, erzählt er. Beim Aufräumen der großväterlichen Scheune fand sich eine NSU Quickly, ein Moped, das erstmals 1953 zur Internationalen Fahrrad- und Motorrad-Ausstellung präsentiert wurde. Schächer bekam das Zweirad und seine Sammlerkarriere begann. Im Lauf der Jahre fanden sich in Scheunen diverser Bauern alte Mopeds, die Schächer häufig geschenkt bekam. Ein Schrotthändler aus Isen stellte ihm ausrangierte Maschinen sogar vor die Haustür.

Seine Eltern waren wenig begeistert, erinnert sich der heute 48-Jährige, denn die elterliche Garage wurde voller und voller. Schächer setzte das, was oft für den Schrott bestimmt war, wieder zusammen und brachte die Mopeds zum Laufen. Das tut er bis heute. Sein Beruf als KFZ-Lackierer kommt ihm dabei entgegen, den Gefährten auch neuen Glanz zu verleihen. „Für mich sind das alles Schmuckstücke“, sagt er. „Wenn ich etwas wieder zum Laufen bringen, dann freut mich das außerordentlich.“

Auch über 100 Jahre alte Oldtimer dabei

Von 1920: Diese Cocerell, produziert von einer Münchner Firma, gehört zu den Prunkstücken der Sammlung. © PETER KEES

Mehr als 600 Mopeds umfasst Schächers Sammlung heute. Und er sammelt weiter. Das älteste Gefährt ist aus dem Jahre 1920, eine Cockerell, produziert von einer Münchner Firma. Drei Jahre hat er mit einem Sammler in Zwickau gefeilscht, um das Motorfahrrad zu bekommen. Der, so erinnert sich Schächer, wollte es nicht verkaufen, schließlich aber fand sich ein Tauschobjekt und die Cockerell wechselte den Eigentümer.

Von den 140 Herstellern, die es in der Blütezeit der Mopeds – 1954 bis 1959 – gab, besitzt Schächer Krafträder von 137 Marken. Darunter etwa eine Mars Monza, Baujahr 1956, das erste Sportmoped, das in Deutschland je gebaut wurde oder eine Ardie Sport aus Nürnberger Fabrikation, „die blaue Mauritius unter den Mopeds, bei Sammlern sehr beliebt.“ Nach diesem Modell hat er lange gesucht, ganze 15 Jahre.

Von Mallorca nach Hamburg für ein Zweirad

Was wie Chaos wirkt ist eine liebevoll zusammengestellte Moped-Kollektion auf mehreren Etagen. © PETER KEES

Das Fieber, die Leidenschaft hat bis heute nicht nachgelassen. Wenn Schächer eine Annonce mit etwas Speziellem sieht, kann es sein, dass er alles stehen und liegen lässt und Hunderte von Kilometern fährt, quer durch die Republik, um das Kleinod zu ergattern. „An jedem Moped hängt eine Geschichte,“ sagt er. Vor Jahren habe er beispielsweise eine Anzeige im Urlaub gelesen, zu Zeiten, als es weder Handys noch Internet gab. Von Mallorca aus reservierte er das Moped telefonisch. Kaum zu Hause fuhr er direkt vom Flughafen nach Hamburg und kaufte die Maschine.

Viele seiner Lieblinge hat er bekommen, weil die einstigen Eigentümer sie in guten Händen wissen wollten. Ein besonderes Stück: das Sportmoped Hector Blitz aus dem Jahre 1956. „Es gab Zeichnungen von der Maschine, aber niemand wusste, ob sie tatsächlich je gebaut wurde.“ Eine Legende. Schächer gab eine Such-Anzeige auf und tatsächlich meldete sich jemand. In der Ortschaft Blitzhausen sollte das Moped stehen. Schächer hielt das für einen Witz.

Legendenmoped mit der Nummer 01

Nach einem Telefonat stieg er doch ins Auto und fuhr hin. Und stand vor der legendären Hector Blitz. Es gab sie also tatsächlich. Der Verkäufer hatte sie einst von einem Mann auf einem Wertstoffhof geschenkt bekommen, der das gute Stück dort entsorgen wollte. „Und so kam ich in den Besitz eines unberührten Mopeds, mit der Fahrgestellnummer 01“, rundet Schächer die Geschichte ab. „Inzwischen weiß man, dass höchstens 18 Stück gebaut wurden.“ Ein begehrtes Objekt, für das er häufig Angebote bekommt. Doch: „Ich gebe sie nicht her!“

Im Steinhöringer Gewerbegebiet stehen diese Schätze nun in Schächers eigenem Museum. Eine kleine Halle, die beinahe überquillt. Daheim stehen noch mehr. Schächer hat Pläne, will den Raum ausweiten und dort auch noch seine Sammlung zur Kultserie „Irgendwie und Sowieso“ unterbringen.

Besuche nur nach Vereinbarung

So besitzt er den originalen Alfa Berton, der im Film vom Gymnasiasten Effendi (Robert Giggenbach) gefahren wird und das Moped von Ottfried Fischer, die NSU Quickly. Sein Museum hat keine regulären Öffnungszeiten. Nur nach Vereinbarung kann man all diese Schätze bestaunen und sich von Christian Schächer Geschichten dazu erzählen lassen. Das kann er auch: seine Leidenschaft mit anderen teilen. pke

