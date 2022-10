Vier Jahre lang auf hoher See: Steinhöringer Pärchen erfüllt sich Lebenstraum

Von: Raffael Scherer

Streiten angeblich nie: Marina und Paul Bauer auf ihrer 38-Fuß-Segelyacht „Luna Mare“, mit der sie um die Welt reisen. Ein Ende ist nach vier Jahren noch nicht abzusehen. © privat

Während sich andere um Inflation und steigende Energiekosten sorgen, genießen diese Rentner ihren Lebensabend auf den Weltmeeren.

Steinhöring – Schon als junger Mann war der Steinhöringer Paul Bauer ein großer Fan des Seglers Wilfried Erdmann, der mit einem Holzboot einfach drauf los segelte und die Welt umrundete. Doch ihm nachzueifern, dazu reichte Bauers Mut nicht – zumindest vorerst.

Stattdessen wählte Bauer den sicheren Weg: Er landete mit Frau, Haus und Kind schließlich in einem Bürojob. Bis mit Ende 40 mit seiner zweiten Frau Marina Bauer auf der Hochzeitsreise nach Griechenland das Thema Segeln zur Sprache kam. Als gelernte Krankenschwester wusste sie genau so wenig wie ihr Angetrauter über die Kunst des Segelns. Sie war jedoch prinzipiell von der Idee angetan. „Wir haben es dann mal gemacht und es hat ihr auch gefallen“, erinnert sich der mittlerweile 63-jährige Steinhöringer, der nun sein erstes Buch „Segeln auf Abwegen: Von der Ostsee bis Corona“ veröffentlichte.

Reiseblog „7 Jahre 7 Meere“

Die „Luna Mare“ der Steinhöringer liegt hier vor Big Island, Hawaii, vor Anker. © privat

Hier setzt im wesentlichen Bauers Buch ein: Die beiden besuchten nach dem gemeinsamen Entschluss einen Segelkurs nach dem anderen, sparten und kauften sich nach und nach alle nötigen Utensilien zusammen. 2018 hatten sie schließlich für den gemeinsamen Lebensabend auf See alles beisammen, die erste große Reise mit ihrem Segelboot, der „Luna Mare“, konnte beginnen.

Schon damals berichtete Kapitän Bauer regelmäßig über die gemeinsamen Fortschritte in seinem Internet-Blog „7 Jahre 7 Meere“. „Auch wenn es dann acht Jahre wurden“, erklärt Bauer und lacht.

Von der Ostsee bis nach Alaska

Das ist ein Teil der Strecke, die Marina und Paul Bauer aus Steinhöring bisher gesegelt sind. © privat

Doch schließlich hieß es „Leinen los“ und das Paar stach in See. Von der Ostsee um die Westküste Europas herum ging es bis hinüber in die Karibik, nach Hawaii und hinauf in den Norden nach Alaska und Kanada. Und die beiden hatten in all den Jahren bei ihren Abenteuern auf hoher See die Zeit ihres Lebens: „Selbst bei unserer längsten Überfahrt, in 66 Tagen von Panama nach Hawaii, hatten wir glücklicherweise keinen einzigen Streit“, resümiert Bauer zufrieden.

„Es ist schon super, wenn die Partnerin nicht nur bereit ist mitzumachen, sondern auch aktiv mit angeht und gern dabei ist“, erklärt der 63-Jährige, der auf seiner vierjährigen Reise auch einsame Segler kennenlernte, deren Frauen diesen lieber hinterherflogen.

Nächstes Ziel steht schon fest

Doch auch bei ihrem vierjährigen Segeltörn funkte die Corona-Pandemie dazwischen. So musste die „Luna Mare“ mit einem Lkw einmal quer durch Amerika gefahren werden, um von Florida aus wieder die Rückreise gen Europa anzutreten. Trotzdem möchte der Langzeitsegler keine Sekunde davon missen und ist froh, sich mit dem Abenteuer einen Jugendtraum erfüllt zu haben. Für die bisherigen Reisejahre lebte das Paar von Erspartem, mittlerweile bekommt Bauer seine Rente, die den beiden Seglern zum Leben reicht.

Nach einer kurzen Reiseunterbrechung wegen der Hochzeit seines jüngeren Bruders plant das Paar bereits seinen nächsten Törn ab 2023. Angepeiltes Ziel: Brasilien. Der 63-Jährige nutzte die Pause nun dazu, um seine Reiseberichte zu einem Buch zusammenzufassen. Ganze 449 Seiten hat das selbstproduzierte Werk, versehen mit QR-Codes zu tausenden Bildern und Videos, so der Autor.

Weltumrundung als größter Seglerwunsch

Wenn auch nicht wie Erdmann auf einem Holzboot, sondern auf einer etwas sichereren, luxuriöseren Variante, steht trotzdem eines noch dick auf der gemeinsamen Wunschliste: „Mal schauen, ob es uns so gut gefällt, dass wir dann noch rund gehen. Denn das ist ja immer der Seglertraum: Eine Weltumsegelung“. Weitere Abenteuer dürfte die Reise für die Steinhöringer allemal bereithalten.

„Segeln auf Abwegen: Von der Ostsee bis Corona“ ist in allen Buchhandlungen unter der ISBN-Nummer 979-8355503864 (Taschenbuch, 19,90 Euro) und unter 979-8357091383 (Gebundene Ausgabe, 26,90 Euro) bestellbar.

