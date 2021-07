Auto überschlägt sich und steckt in Graben, wo es niemand sieht - Feuerwehrchef spaziert zufällig vorbei

Rettungseinsatz am Sonntag

Bei einem schweren Unfall nahe Abersdorf (Gemeinde Steinhöring) sind vier Menschen verletzt worden. Die Autoinsassen hatten großes Glück, dass die idealen Ersthelfer in der Nähe waren.

Steinhöring - Ein Auto mit vier Insassen hat sich am Sonntagnachmittag bei Abersdorf (Gemeinde Steinhöring) überschlagen. Das Fahrzeug landete auf dem Dach in einem Graben. Nach ersten Informationen von der Unfallstelle verkeilte sich das Auto so versteckt neben einer Brücke, dass mehrere Autofahrer vorbeifuhren, ohne das Unglück zu bemerken.

Steinhöring: Feuerwehrkommandant beobachtet Unfall beim Spazierengehen

Da war der Hilfseinsatz aber schon angelaufen: Zum großen Glück der Fahrzeuginsassen waren Steinhörings Feuerwehrkommandant Anton Höfer und seine Frau Veronika, ebenfalls bei der Feuerwehr aktiv als Brandschutz-Erzieherin, keine 100 Meter von der Unfallstelle entfernt mit ihren Kindern auf einem privaten Spaziergang unterwegs. „Ich habe es nur noch quietschen gehört“, schildert der Kommandant der EZ die Situation am Telefon.

+ Zwischen Gebüsch und einer Brücke läuft im Graben der Rettungseinsatz. © pke

Als direkte Zeugen des Unfalls stoppten die Höfers ein Auto und baten die Insassen, auf ihre beiden Kinder (sieben und zehn) aufzupassen, setzten einen Notruf ab und eilten den Unfallopfern zu Hilfe. Bis die ersten ausgerüsteten Helfer eingetroffen waren, sei es dem Ehepaar Höfer gelungen, drei Fahrzeuginsassen aus dem Unfallauto zu befreien.

Dann übergaben die beiden, die ja in Privatkleidung halfen, die Einsatzleitung an Höfers Stellvertreter, Dominique Freytag. Die Retter holten auch die vierte, leicht eingeklemmte Person aus dem im Graben steckenden Auto. „Als Privater erwischt dich das schon anders, weil du dich nicht vorbereiten kannst“, so der Kommandant über den Einsatz zur EZ am Telefon. Aber geübt ist geübt - die Automatismen funktionierten. Glücklicherweise habe der Bach wenig Wasser geführt und es sei nur wenig in die Fahrzeugkabine gelaufen. „Vor zwei, drei Wochen hätte das anders aussehen können“, vermutet Höfer.

Alle vier Insassen müssen in Klinik - Offenbar keine Lebensgefahr

Laut Polizei Ebersberg müssen alle vier Autoinsassen stationär in der Klinik behandelt werden. In Lebensgefahr schwebe nach derzeitigem Kenntnisstand keiner der Beteiligten, die alle aus dem südlichen Landkreis kommen. Die Rede war zunächst von leichten bis mittelschweren Verletzungen.

+ Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Anflug. © pke

Wie das Fahrzeug gegen 14.45 Uhr von der Straße abkam, ist derzeit noch unklar. Die Bergungsaktion vor Ort ist noch nicht abgeschlossen. Im Einsatz sind die Feuerwehren aus Steinhöring und Ebersberg, zudem ein Rettungshubschrauber und Kräfte der Polizei Ebersberg.

