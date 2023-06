Ebersberger Windradpläne kommen in Steinhöring nicht bei jedem an

Von: Sabine Heine

Teilen

Ein Teil des Steinhöringer Gemeinderats möchte Windenergieanlagen nicht an allen möglichen Standorten, sondern konzentriert im Norden der Gemeinde. © Karl-Josef Hildenbrand

Da kommt es schon mal zu heftigeren Wortwechseln im Gemeinderat: Ebersberger Windradplände bei Pollmoos stoßen in Steinhöring nicht bei jedem auf Gegenliebe.

Steinhöring – Es ging eigentlich nur darum, welche Potentialflächen für Windenergieanlagen theoretisch infrage kommen und deshalb dem Regionalen Planungsverband gemeldet werden können. Die Energieagentur hatte dem Steinhöringer Gemeinderat in einem Gutachten mehrere Standorte vorgeschlagen, darunter zwei im Forst ganz im Norden der Gemeinde (wir berichteten). Dass das gute Flächen für Windkraftenergieranlagen sind, darüber war sich der Gemeinderat von Anfang an einig, auch weil diese Flächen weit entfernt von Wohnbebauung sind und dort der Wind ordentlich bläst.

Es gibt aber laut Gutachten noch einen weiteren möglichen Standort, und zwar im Südwesten Steinhörings, ganz in der Nähe des geplanten Windrads auf Ebersberger Flur bei Pollmoos. Auch dort gibt es eine gute Windausbeute, allerdings würden Windkraftanlagen laut Bürgermeisterin Martina Lietsch dort erheblich näher an die Wohnbebauung rücken als im Norden.

Laut Beschlussvorschlag sollten nur die Potentialflächen im Norden gemeldet werden. Willi Slowaczek (PWG) brachte dennoch dritten Standort auf Tapet: „Warum nehmen wir nicht den Südwesten mit in die Liste?“, fragte er in die Runde. „Da könnte man doch genauso gut Synergieeffekte nutzen wie im Norden zum Beispiel mit Hohenlinden.“

Schöne Bergsicht und Freizeitaktivitäten werden gestört

Johannes Antoni (CSU) schien schon fast nach Luft zu schnappen: „Mir gelangen die zwei Standorte im Norden. Und es gefällt mir überhaupt nicht, dass die Ebersberger da bei Pollmoos was bauen wollen.“ Mehrere Windräder an dem exponierten Standort stören die schöne Bergsicht und sicher auch die Freizeitaktivitäten, der vielen Ausflügler, die es in unsere Region ziehe, befürchtet Antoni.

„Dann hätten wir uns aber auch gegen das Windrad bei Pollmoos aussprechen müssen“, entgegnete Max Stabernak (PWG). Kurz zuvor hatte der Gemeinderat nämlich einstimmig der Bauleitplanung der Stadt Ebersberg zugestimmt. „Die Standorte im Norden reichen aus“, meinte auch zweiter Bürgermeister Christian Schächer (CSU). Nach einigem weiteren Hin und Her in der gesamten Runde sagte Thomas Grundmann von Holly (BL): „Wir müssen ja nicht alle drei Standorte melden.“ Robert Wagner (PWG) ergänzte: „Egal was wir jetzt dem Planungsverband sagen, wenn sich ein Investor für den Standort im Südwesten meldet, dann ist es unwichtig, ob der beim Planungsverband gemeldet ist oder nicht.“

Schließlich einigte der sich der Gemeinderat auf zwei Abstimmungen: Zunächst die zwei Standorte im Norden an den Planungsverband zu melden, segnete das Gremium einstimmig ab. Zusätzlich den Standort im Südwesten melden, wollten nur fünf Gemeinderäte. Der Rest war dagegen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.