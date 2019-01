Zwei Unfälle an derselben Stelle

Zwei Unfälle innerhalb kurzer Zeit ereigneten sich am Sonntag in Helletsgaden bei Steinhöring. Ein Autofahrer wird danach seinen Führerschein abgeben müssen. Er hatte über 0,5 Promille.

Es krachte kurz hintereinander

