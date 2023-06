Selbst gebastelte Rakete schlägt neben Garage ein

Diese selbst gebastelte Rakete stürzte in Abersdorf (Steinhöring) neben einem Privatgrundstück auf eine Wiese. Zu Schaden kam niemand. © Privat

Eine rund 130 cm lange selbst gebastelte Rakete ist im Steinhöringer Ortsteil Abersdorf knapp neben einem Wohnhaus eingeschlagen. Verletzt wurde niemand.

Steinhöring - Der Absturz der selbst gebastelten Rakete ereignete sich schon am Samstag, 3. Juni, gegen 17.10 Uhr. Die Polizeiinspektion Ebersberg informierte erst am Dienstag, 6. Juni, über den ungewöhnlichen Vorgang.

Rakete schlägt unmittelbar neben Garage ein

Die Rakete schlug demnach in unmittelbarer Nähe zu einer Garage auf einem Privatgrundstück ein, welches sich am Rande einer weitläufigen Wiese in Abersdorf befindet. Die Polizei Ebersberg geht davon aus, dass die Rakete von einem Bastler gebaut wurde.

Rakete ist 130 Zentimeter lang

Sie war etwa 130 Zentimeter lang und mit mehreren in freiem Verkauf erhältlichen pyrotechnischen Treibsätzen, sog. Raketenmotoren, ausgestattet. Zu Sach- oder Personenschäden kam es durch den Absturz der Rakete nicht.

Der Bastler sowie der Startpunkt der Rakete sind bisher unbekannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Die rechtliche Prüfung rund um den Bau und den Start der Rakete dauere an. Modellraketen dürfen nach Aussagen eines Polizeisprechers nicht höher als 100 Meter fliegen und dürfen auch nicht in gesonderten Bereichen gestartet werden - beispielsweise in der Nähe von Flughäfen.

Hinweise zu diesem „Experimentalflug“ und dem Verantwortlichen nimmt die Polizeiinspektion Ebersberg unter der Telefonnummer. (08092) 82680 entgegen.

