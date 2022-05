Straußdorf auf fast 600 Seiten

Von: Jörg Domke

Dorfidylle in Straußdorf, Gemarkung Grafing © Rossmann

25 Jahre lang hat Anton Stürzer recheriert. Herausgekommen ist ein Häuser- und Familienbuch für die einst selbstständige Gemeinde Straußdorf. Nun liegt das 600-Seiten-Werk vor.

Straußdorf – Immer und immer wieder hatte Toni Stürzer die alten Geschichten gehört von seinem Vater, der ebenfalls Anton hieß. Geschichterl aus Katzenreuth, wo die Familie ab 1871 ansässig war. Von Straußdorf und den anderen Ortslagen wie Bergfeld, Voglherd, Baugartenmühle, Aiterndorf, Loch oder Dichau. Und alles so oft, dass er am Ende fast nichts mehr behielt. Damals, erinnert sich Stürzer, habe ihn nicht alles wirklich interessiert. Doch dann starb der Vater – viel zu früh. Das war im November 1980. Und irgendwie fast automatisch entwickelte sich beim Stürzer Toni mit diesem Ereignis die Idee, nun selber zu recherchieren und eine (Familien-)Chronik der ehemalig eigenständigen Gemeinde Straußdorf zu erstellen. Vergleichbares gab es nicht. 43 Jahre alt war er damals, stand voll im Berufsleben. Und fortan wurde es fast seine Hauptbeschäftigung in der Freizeit, im Staatsarchiv Akten zu sichten, das Hauptstaatsarchiv zu besuchen, das Stadtarchiv in Grafing, das Archiv des Ordinariats oder die Pfarreien in Grafing, Straußdorf, Aßling oder Glonn. Unzählige Besuche seien das gewesen. Den zeitlichen Aufwand kann Stürmer nur grob schätzen. „Ein paar Tausend Stunden“, sagt er. So viel jedenfalls, dass das alles mit Geld nicht zu bemessen sei.

Dabei ist Archivarbeit dem 68-Jährigen wahrlich nicht unbekannt. Genau das hat der gelernte Feinmechaniker und spätere Ingenieur schon viele Jahre lang für die Grafinger Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde ehrenamtlich getan. Vor zehn Jahren schied er, als Mitarbeiter bei Canon in Poing, aus dem Berufsleben aus, sodass die Zeit wieder mehr wurde, um das Projekt Chronik zu vollenden.

Vieles gesucht in den verschiedenen Archiven

Nun liegt das Ergebnis einer Recherchearbeit vor, die ziemlich genau 25 Jahre in Anspruch nahm. Seit ein paar Wochen existiert ein „Häuser- und Familienbuch der Gemeinde Straußdorf“. Toni Stürzer ist mit einer kleinen Auflage zunächst einmal in Vorleistung gegangen. Den Preis für sein Heimatbuch, das fast 600 Seiten Umfang hat, hat er auf 50 Euro festgelegt.

Wer Interesse hat, kann sich bei ihm melden. Von der ersten Auflage ist noch was da. Gewählt hat Toni Stürzer übrigens eine hochwertige und damit langfristig beständige, gebundene Buchfassung.

Hauptgrundlagen seiner Recherchen lieferten die Pfarrmatrikel der Pfarrei Straußdorf mit Beginn etwa um 1646 und der Pfarrei Öxing ab etwa 1610, schreibt Stürzer in seinem Vorwort. Nicht immer verlief die Sichtung der historischen Unterlagen reibungslos. Etwaige Lücken konnte und musste der Autor schließlich über Einträge in Protokollen des Pflegegerichts Schwaben ab 1723 sowie in alten Aufzeichnungen des Schlossarchivs Elkofen schließen. Ebenso, schreibt er, „gaben die Steuerbücher wichtige Hinweise auf einzelne Höfe und deren Besitzer bzw. Bewirtschafter“.

Nicht alle Zusammenhänge seien am Ende herzustellen gewesen, räumt er ein. Und trotzdem ist eine Datensammlung entstanden, die eine keineswegs zu unterschätzende Grundlage bilden dürfte für weitergehende Heimatforschung.

Nicht alle Geheimnisse konnten gelüftet werden

Die Ortschronik will Toni Stürzer ausdrücklich verstanden wissen als Ansporn für weitere Forschungen. Genau dazu ruft er auch auf und gibt am Ende seines Buches Vertretern nachfolgender Generationen sogar konkrete Empfehlungen zu weiteren heimatkundlichen Forschungen in Bezug auf Straußdorf sowie die umliegenden Ortschaften und Weiler. Davon, sagt er, sei bisher leider nicht all zu viel an die Öffentlichkeit geraten. „Zum Beispiel könnte man einen Bildband mit alten Fotos .... zusammenstellen. Meines Wissens gibt es noch ausreichend nicht veröffentlichtes Bildmaterial im Besitz einiger Straußdorfer Bürgerinnen und Bürger“.

Auch über frühere Geschehnisse und einmal im Ort ansässige Firmen oder über ehemalige Vereine und deren Veranstaltungen ließen sich nach seiner Einschätzung weitere Nachforschungen anstellen.

Für ca. 70 Höfe aber hat Stürzer so ziemlich alles zusammengetragen, was mit seinen Mitteln zusammenzutragen war. Das Allermeiste sei ausschließlich von ihm alleine recherchiert worden im Einverständnis und mit Einwilligung der beteiligten Familien, so der Grafinger in einem Gespräch mit der Ebersberger Zeitung. Konkret geht es um Höfe, die 1650 bestanden haben und zwischen 1850 und 1900 dazugekommen sind.

Als grobes Vorbild diente Anton „Toni“ Stürzer bei seinem Projekt gewissermaßen eine alte Chronik von Marinus Oswald über Grafing. Auch das Erfassen am Computer und das Formatieren erledigte der Heimatforscher eigenhändig. Lediglich bei der Gestaltung der Titelseite mit einer Luftaufnahme von Straußdorf aus dem Jahr 1955 von Konrad Stürzer und die Umschlaggestaltung half seine Tochter Barbara mit.

Dank an die Bürger, die mitgeholfen haben

Sein besonderer Dank gilt der Kreisdokumentationsstelle Ebersberg, dem Stadtarchiv in Grafing sowie einzelnen Bürgerinnen und Bürgern in Straußdorf und Dichau, die dem Stürzerschen Vorhaben stets wohlgesonnen waren. Viel altes Fotomaterial (von Hofansichten) wurde dem Autor von privater Seite zur Verfügung gestellt. Allerdings haben ihm einige die Ausleihe alter Hofansichten auch verweigert, wie es im Vorwort ausdrücklich heißt.

