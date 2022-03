Strom plötzlich 77 Prozent teurer: Preis-Schock für Kunden von kommunalem Versorger

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Mit sogenannten Bürgerkraftwerken wie dieser Freiflächen-Photovoltaikanlage in Markt Schwaben will das Eberwerk unabhängiger vom Strommarkt werden. © entstand im Oktober 2021 bei der Einweihung. Foto: KN

Einen Preissprung von 24 Cent/kWh müssen Kunden beim kommunalen Stromanbieter Eberwerk mit Sitz im Landkreis Ebersberg hinnehmen. Wer kündigt, dem blüht ein neues Problem.

Landkreis – Unangenehme Post vom Stromversorger flattert derzeit vielen Verbrauchern ins Haus. Steigende Strompreise haben durch den Ukraine-Krieg zusätzlichen Schub bekommen. Hart trifft es Kunden beim Eberwerk, dem regionalen Energieversorger und Netzbetreiber im Landkreis Ebersberg in kommunaler Hand.

Dort beträgt der Preissprung für Privatkunden 24 Cent pro Kilowattstunde: Von 31 auf 55 Cent beim Arbeitspreis, macht 77 Prozent mehr. Für Bestandskunden greift das ab 1. Mai. Von „einer noch nie dagewesenen Situation an den Energiemärkten mit extremen Preissprüngen“ spricht Eberwerk-Geschäftsführer Stefan Henle.

Lieferverträge mit Anbietern im Landkreis Ebersberg von EEG und Marktschwankungen betroffen

Für eine Eberstrom-Kundin, die anonym bleiben will, ein Kündigungsgrund. „Man nimmt den lokalen Anbieter wegen der Stabilität und Unabhängigkeit vom Markt“, schreibt sie der Redaktion. „Der produziert selber im Gegensatz zu den Alternativversorgern, die nur einkaufen.“

So einfach sei es leider nicht, so das Eberwerk auf EZ-Anfrage: „Die Lieferverträge mit unseren lokalen Erzeuger*innen orientieren sich in der Preisfindung stark am Strommarkt.“ Mit steigenden Marktpreisen fließe weniger EEG-Förderung vom Bund an die Photovoltaik- und Biogas-Anlagen sowie die Windkraftanlage im Landkreis. Dort kaufe das Eberwerk ein. Es verweist auf Online-Vergleichsportale, die Neukunden-Tarife von 45 bis 60 Cent pro kWh auswiesen.

Landkreis Ebersberg: Eberwerk will langfristig unabhängiger vom Strommarkt werden

„Langfristig sind Lieferverträge mit unseren lokalen Erzeuger*innen denkbar, die sich in der Preisfindung weniger stark am Strommarkt orientieren“, stellt das Eberwerk in Aussicht. Man arbeite daran, sich mit erneuerbaren Energien vor Ort unabhängiger zu machen, etwa mit der Freiflächen-PV-Anlage in Markt Schwaben und geplanten Projekten in Ebersberg, Grafing und Steinhöring sowie rund 150 Aufdach-PV-Anlagen pro Jahr.

Die große Volatilität der Preise macht in nächster Zeit möglicherweise mehrere Preisanpassungen in beide Richtungen erforderlich.

Vorerst müsse sich das Eberwerk weiter am Strommarkt orientieren – aufwärts wie abwärts. „Die große Volatilität der Preise macht in nächster Zeit möglicherweise mehrere Preisanpassungen in beide Richtungen erforderlich“, schreibt Geschäftsführer Henle. „Eine Stabilisierung der Preise auf niedrigerem Niveau geben wir selbstverständlich umgehend an unsere Kund*innen weiter.“ Schon zum 1. Juli hoffe man auf eine „umfassendere Preissenkung“. Dann soll auch die geplante Abschaffung der EEG-Umlage den Kunden 4,4 Cent/kWh Erleichterung verschaffen.

Lesen Sie auch Putin irritiert mit Stadion-Ansprache: Russisches Fernsehen unterbricht mitten im Satz - Telefonat mit Macron Die Ukraine-Verhandlungen stocken - Wladimir Putin irritiert unterdessen mit einer Stadion-Ansprache. Das Staatsfernsehen bricht zwischenzeitlich ab. News-Ticker. Putin irritiert mit Stadion-Ansprache: Russisches Fernsehen unterbricht mitten im Satz - Telefonat mit Macron

Eberwerk muss Preise erhöhen: Auch Städte und Gemeinden im Landkreis Ebersberg betroffen

Übrigens beziehen viele der 19 Gesellschafter-Kommunen des Eberwerks ihren Strom von dem Energieversorger, der ihnen ja gehört – während der Anteil des Eberwerk am Privatkundenmarkt nach eigenen Angaben „nicht groß ins Gewicht“ falle. „Uns trifft die Preiserhöhung“, sagt Markt Schwabens Bürgermeister Michael Stolze (parteilos). Er ist derzeit Aufsichtsratsvorsitzender beim Eberwerk und sagt über den 24-Cent-Sprung: „Natürlich ist das nachvollziehbar – das wird auch wieder anders.“

Ein Zusammenhang mit Finanzsorgen des Eberwerks wegen bundesweit sinkender Eigenkapitalzinsen für Netzbetreiber bestehe nicht, versichern Geschäftsführer und Aufsichtsratschef unisono. Im Januar hatte das Eberwerk in einem Offenen Brief an den Bundeswirtschaftsminister „negative Folgen für das Vorankommen der Energiewende im Landkreis“ befürchtet. „Gut aufgestellt“, nennt Stolze nun den Energieversorger.

Grafing: Stromversorger kann Bestandskundenpreis halten - Teurer Einstieg für Neukunden

Der Grafinger Energieversorger Rothmoser bleibt derzeit bei seiner Ansage vom Jahresbeginn gegenüber der EZ, die Preise für Bestandskunden bei 28 Cent/kWh zu halten. „Wir sehen nicht die Notwendigkeit“, sagt Geschäftsführer Florian Rothmoser über höhere Preise – erst Mitte des Jahres werde man sich bei weiter schwierigem Marktumfeld Gedanken machen. Man sei langfristig eingedeckt, um die prognostizierte Abnahme erfüllen zu können. Mehrmengen müsse man aber am Markt zukaufen, weshalb Neukunden derzeit 52 Cent/kWh nach Grafing überweisen müssen.

Hohe Preise für Neukunden, das ist derzeit die Regel. Für die eingangs genannte Kundin, die beim Eberwerk wegen der Preissteigerung ihr Sonderkündigungsrecht nutzen möchte, macht das die Suche nach einem neuen Anbieter schwierig. Sie will nun erst mal im Grundstrom bleiben und sagt: „Das ist das Günstigste, was ich kriegen kann.

Spartipp Grundstrom? Wer keinen Vertrag mit einem Stromanbieter hat, etwa weil er den bestehenden kündigt, fällt in die Grundstromversorgung. Üblicherweise ist das teurer, zudem ist der Anbieter festgelegt, Öko-Tarife gibt es nicht. Wegen der derzeitigen Preissprünge ist der Grundstrom bei E.ON, dem Pflicht-Anbieter für den Landkreis Ebersberg, aktuell günstiger als die Neukundenpreise am Markt – E.ON weist auf seiner Homepage einen Bruttoarbeitspreis von 30,21 ct/kWh aus, dazu einen Jahrespreis von 137,79 Euro. (Eberwerk: 131,40 Euro/Jahr). „Eine Situation, die es so noch nicht gab“, sagt ein E.ON-Sprecher der EZ. Auch wenn das wohl kein Dauerzustand bleibt und E.ON die Lage täglich neu bewerte, sei bis auf Weiteres keine Preiserhöhung geplant. Man habe langfristig kalkuliert und eingekauft. Bei einer Erhöhung haben Grundstrom-Kunden laut Bundesnetzagentur sechs Wochen Vorlauf; Kündigungsfrist: 14 Tage.

ja

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.