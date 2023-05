Kein Putin-Blackout: Kommunen im Kreis Ebersberg sorgen dennoch weiter für Stromausfälle vor

Von: Josef Ametsbichler, Michael Seeholzer

Der befürchtete Winter-Blackout ist ausgeblieben. Dennoch treiben die Städte und Gemeinden im Landkreis Ebersberg ihre Notfall-Vorsorge voran.

Landkreis – Die Sorge vor dem Putin-Blackout im deutschen Stromnetz ist mit dem Verstreichen der Wintermonate merklich abgeebbt. Zumal in der vermeintlich kritischen Phase weder das Licht noch das Gas ausgegangen sind. Das Thema eines länger andauernden Stromausfall ist in den Gemeinden im Landkreis Ebersberg dennoch nicht vom Tisch; im Gegenteil: Derzeit beschäftigt es vielerorts die örtliche Politik.

„Es gibt keinen speziellen Anlass. Wir wollen keine Ängste schüren.“ Dieser Satz von Grafings Bürgermeister Christian Bauer (CSU) fiel so ähnlich jüngst in mehreren Gremien. In Moosach bringt das Rathaus derzeit eine Bürgerinformation unters Volk, wo unter anderem die Notstromversorgung für Feuerwehr, Wasserversorgung, Nahwärme und Arztpraxen erklärt ist. In Emmering warten sie auf die bestellten Notstrom-Generatoren. In Pliening haben sie „Meldeköpfe“ definiert, mit Gemeindepersonal besetzte Anlaufstellen vor Ort, falls die Kommunikation zusammenbräche. Das sind nur einige Beispiele.

Grafing könnte Stadthalle als Wärmestube nutzen

In Grafing haben sie die Dieselvorräte erhöht, um die stadteigenen Aggregate bis zu zwei Wochen lang laufen lassen zu können, erklärte der Bürgermeister jüngst im Stadtrat. Zum Plan gehört auch, im Ernstfall Stadthalle und Grundschule als Wärmestuben zu heizen, falls ein Winter-Blackout kalte Wohnungen zur Folge habe. Alles reine Vorsichtsmaßnahmen, betont der Rathauschef.

Nachdenklich dürfte trotzdem der eine oder andere Grafinger Rat geworden sein, als es etwa um die Zusammenarbeit mit Amateurfunkern oder die Bestimmung von „Meldern“ für die Kommunikation mit dem Landratsamt ging. Die älteren unter den Lesern der Ebersberger Zeitung erinnern sich vielleicht noch an ganz andere Zeiten: Während des Kalten Krieges fuhren Lastwagen des Zivilschutzes in den Kommunen des Freistaates herum, um auf der Ladefläche Filme vorzuführen, die einen dazu aufforderten, im Falle eines Atomschlages unter die Tische zu kriechen und sich später mit einer Aktentasche über dem Kopf gegen radioaktiven Fallout zu schützen.

So schlimm sind die Szenarien heute glücklicherweise nicht mehr. Aber die Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke befeuerten eine öffentliche Debatte über einen möglichen „Blackout“, einen Netzausfall, oder „Brownout“, die Abschaltung von Teilen des Stromnetzes zum Schutz vor Überlastung.

Energiewende: Landratsamt Ebersberg will Blackout nicht ganz ausschließen

„Ich glaube nicht, dass man das ganz ausschließen kann“, sagt Brigitte Keller vom Landratsamt Ebersberg. Ihrer Behörde fiele im Ernstfall eine wichtige Rolle bei der Koordinierung der nötigen Maßnahmen zum Schutz der kritischen Infrastruktur zu. Und Keller ist als Stellvertreterin des Landrats im Amt und Abteilungsleiterin 1 („Zentrales“) so etwas wie die oberste Krisenmanagerin im Landkreis. Als solche sagt sie: „Nach dem Winter ist vor dem Winter.“ Und durch den Umbau der Stromversorgung auf regenerative Energien sowie bislang fehlender Speichertechnologien gebe es die eine oder andere Unwägbarkeit bei der Netzauslastung.

„Die Sensibilisierung der Bevölkerung für Notfallvorsorge war bestimmt nicht schlecht“, sagt die Hauptamtsleiterin, betont aber gleichzeitig, dass es keinerlei konkrete Entwicklungen gebe, derentwegen mit Stromausfällen zu rechnen wäre. Es macht mehr den Anschein, als sei die plötzliche Drohkulisse im vergangenen Herbst ein Weckruf gewesen, um sich vorbeugend mit möglichen Problemen auseinanderzusetzen, die seit dem Kalten Krieg in Europa nicht mehr denkbar schienen.

Notfall-Vorsorge der Gemeinden: „Wir haben einen sehr genauen Überblick“

„Wir haben einen sehr genauen Überblick über die kritische Infrastruktur in den Gemeinden, sagt dazu Brigitte Keller. Diese Informationen sammle das Amt auf einem „Dashboard“, das etwa einen Überblick biete, welche Gemeinde wo wie lange Notstrom bereitstellen könne und wo es möglicherweise Hilfe von außen brauche.

Weiter gebe es entsprechende Schulungen für die Führungsgruppe Katastrophenschutz, und auch das Landratsamt hat per Kreistagsbeschluss ein Notstromaggregat angeschafft. Speziell für die Gemeinden gab es im März eine Infoveranstaltung zum Thema „Blackout – Die entscheidenden Faktoren in der Krisenvorsorge“. Gut möglich auch dieser Termin das Thema jetzt im Frühjahr bei vielen noch mal auf die Tagesordnung gebracht hat.

Für die Bürger im Landkreis Ebersberg hat das Landratsamt eine Online-Übersicht zu Notfall-Anlaufstellen in den einzelnen Gemeinden im Fall eines längeren Stromausfalls zusammengestellt, die laufend aktualisiert wird. Dort sind auch Tipps zu möglichen Szenarien und Vorsorgemaßnahmen zusammengefasst.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt's auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.