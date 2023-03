Strompreisbremse: Senioren-Rat warnt vor Abzock-Anrufen

Teilen

Offenbar sind Rentner eine Zielgruppe der unseriösen Strom-Anrufer © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die finanziellen Erleichterungen der Strompreisbremse und damit verbundene Unsicherheiten nutzen unseriöse Anbieter aus - solche Versuche betreffen auch den Landkreis Ebersberg.

Landkreis - Seit 1. März gilt, auch rückwirkend für Januar und Februar, die Energiepreisbremse für Strom – eine finanzielle Entlastung für alle Bürgerinnen und Bürger. Leider kommt es in diesem Zusammenhang zu unseriösen Anrufen, in denen die Angerufenen irregeführt werden und ohne klare Information zu anderen Stromlieferanten wechseln sollen. So erhielt Michael Münch, Vize-Vorsitzender beim Seniorenbeirat Ebersberg, am vergangenen Freitag einen Anruf:

„Deutsche Energiezentrale“ - Das klingt wie eine Behörde, ist aber keine

„Hier ist die Deutsche Energiezentrale; bitte geben Sie mir die Nummer ihres Stromzählers durch, damit wir die Strompreisbremse für Sie aktivieren können“, zitiert er den Anrufer. Mit der Nummer des Stromzählers und der sicherlich im Anschluss daran ebenfalls abgefragten Adresse wäre es möglich gewesen, dem Angerufenen einen neuen Stromvertrag mit einem anderen Anbieter unterzujubeln, vermutet Münch. Natürlich habe er die gewünschte Nummer nicht genannt, sondern das Telefonat einfach beendet.

Michael Münch vom Seniorenbeirat Ebersberg war selbst Ziel der Abzocke Er will vor der Telefon-Masche warnen. Kunden brauchen nichts zu tun: Stromanbieter muss sich kümmern © STMGP Bayern

Strompreisbremse: Kunden brauchen nichts zu tun - Stromanbieter muss sich kümmern

Wichtig sei zu wissen: Der aktuelle Stromanbieter berücksichtige die Strompreisbremse automatisch bei der nächsten Abrechnung. Als Verbraucher müsse man nichts dazutun. Außerdem kennt der Stromlieferant die Zählernummer aufgrund des laufenden Vertrags. Der Seniorenbeirat empfiehlt, bei einem solchen Anruf einfach den Hörer aufzulegen. ez/ja

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.