Mit 25 in den Landtag: Studentin soll die Freien Wähler vertreten

Von: Michael Acker

Wollen für die Freien Wähler in Landtag und Bezirkstag: Maria Hörtrich (li.) und Bianca Dusi-Färber. © FREIE WÄHLER

Die Freien Wähler im Landkreis Ebersberg gehen mit zwei Frauen in die Landtags- und Bezirkstagswahl: Maria Hörtrich und Bianca Dusi-Färber.

Landkreis – Die Freien Wähler im Landkreis Ebersberg gehen mit zwei Frauen in die Landtags- und Bezirkstagswahl im nächsten Jahr. Die Nominierung fand am Donnerstagabend hinter verschlossenen Türen statt, Presse war nicht erwünscht. Es gebe strenge rechtliche Vorgaben für die Nominierungsversammlungen, das habe man „ungestört“ über die Bühne bringen wollen, sagte der stellv. Vorsitzende der Kreisvereinigung, Thomas Feuchter, am Freitag gegenüber der EZ.

Für den Landtag kandidiert die 25-jährige Studentin und gelernte Erzieherin Maria Hörtrich, die derzeit noch in Großweil im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wohnt, laut Schriftführer Günter Scherzl aber bald in den Landkreis Ebersberg ziehen wird. „Die Mischung aus akademischer Bildung und praktischer Tätigkeit ist ein wichtiges Kompetenzmerkmal um die Vorgänge in Politik und Verwaltung aktiv und sinnvoll gestalten zu können“, begründen die Freien Wähler die Wahl von Maria Hörtrich. Zudem sei die Kandidatin jahrelang in diversen Vereinen verwurzelt und habe das richtige Gehör für Wünsche und Anregungen der nächsten Generation.

Freie Wähler: Bianca Dusi-Färber für den Bezirkstag

Für den Bezirkstag kandidiert die 58-jährige Vaterstettener Tierärztin Bianca Dusi-Färber. Sie habe Erfahrung als Gemeinderätin in Vaterstetten, insbesondere als Familienreferentin des Gremiums, und sei am dortigen Gymnasium in Elternbeirat engagiert, so die Freien Wähler, die noch im November einen Nachfolger für den kürzlich verstorbenen Kreisvorsitzenden und Kreisrat Wilfried Seidelmann wählen wollen. In den Kreistag rückt für Seidelmann Günter Scherzl aus Poing nach.

